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Единственным украинским футбольным клубом, не познавшим поражений в официальных матчах в текущем году, стала черниговская «Десна».
В матче 34-го тура чемпионата Украины среди команд первой лиги черниговцы сыграли в вничью Мариуполе против местной команды.
Матч завершился со счетом 1:1 Хозяева отличились на 79-й минуте, но спустя 4 минуты черниговцы отыгрались. Гол забил Александр Филиппов. До конца матча счет не изменился.
Табло
«Мариуполь» - «Десна» - 1:1 (Мишнев, 79 – Филиппов, 83)
«Десна»: Шевченко – Фаворов (Коваленко, 86), Головко, Братков, Солдат – Коберидзе – Бовтрук (Кириенко, 70), Мостовой, Банасевич (Арвеладзе, 46), Картушов – Филиппов.
По итогам чемпионата «Десна» заняла 2-е место, отстав от лидера на 7 очков и на столько же баллов опередив третью команду – ривненский «Верес».
«Десна» сыграла вничью в Мариуполе и пока что не проигрывала в 2017 году
- Сегодня, 09:32
- Просмотров: 30
Единственным украинским футбольным клубом, не познавшим поражений в официальных матчах в текущем году, стала черниговская «Десна».
В матче 34-го тура чемпионата Украины среди команд первой лиги черниговцы сыграли в вничью Мариуполе против местной команды.
Матч завершился со счетом 1:1 Хозяева отличились на 79-й минуте, но спустя 4 минуты черниговцы отыгрались. Гол забил Александр Филиппов. До конца матча счет не изменился.
Табло
«Мариуполь» - «Десна» - 1:1 (Мишнев, 79 – Филиппов, 83)
«Десна»: Шевченко – Фаворов (Коваленко, 86), Головко, Братков, Солдат – Коберидзе – Бовтрук (Кириенко, 70), Мостовой, Банасевич (Арвеладзе, 46), Картушов – Филиппов.
По итогам чемпионата «Десна» заняла 2-е место, отстав от лидера на 7 очков и на столько же баллов опередив третью команду – ривненский «Верес».
Источник: 0462.ua
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