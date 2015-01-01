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В последнем матче чемпионата черниговские футболисты минуту стояли неподвижно

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:01
  • Просмотров: 27
В последнем матче чемпионата черниговские футболисты минуту стояли неподвижноМатч в Мариуполе начался со своеобразной акции протеста. Команды продемонстрировали свое отношение к тому, что Федерация футбола Украины и Премьер-лига приняли в элитный дивизион не «Десну», занявшую 2-е место в первой лиге, а отставший на 7 очков «Верес».

После стартового свистка арбитра, футболисты «Десны» замерли на своей половине поля и не двигались в течение минуты.

Хозяева матча поддержали инициативу черниговцев и все это время перепасовывали мяч на своей половине поле.

Фактически поединок начался со второй минуты. Он завершился со счетом 1:1.

Напомним, Федерация футбола выдала аттестат для участия в Премьер-лиге именно «Вересу», отказав «Десне». УПЛ с этим согласилась.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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