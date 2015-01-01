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Самый грязный водоем в Чернигове – земснаряд на Лесковице

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:29
  • Просмотров: 38
Самый грязный водоем в Чернигове – земснаряд на ЛесковицеПеред началом пляжного сезона водолазы проверили дно рек и водоемов города – в местах отдыха людей у ​​воды.

Водолазы исследовали дно Десны на пляже «Золотой берег», возле гостиницы «Брянск», у лодочной станции в районе «Бобровица» и за пешеходным мостом слева.

Также они изучили состояние дна реки Стрижень у лесопарковой зоны отдыха «Яловщина», на гидрокарьере в районе Лесковицы (земснаряд).

В общем было исследовано дно до глубины 1,8 м, а на пляже «Золотой берег» даже более 3 м глубины с учетом того, что вода еще будет спадать.

По словам начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского городского совета Григория Годуна, проверку осуществляли профессиональные специалисты, которые прошли обучение в Киевской морской школе и имеют соответствующий сертификат.

В проверенных местах будут выставлены сезонные спасательные посты, которые будут работать до 31 августа.

По словам Григория Годуна, наиболее грязным оказалось дно на гидрокарьере в районе Лесковицы. Водолазы подняли оттуда много строительного мусора, битого стекла и даже сейф.

Напоминаем, что 3 июня состоится официальное открытие купального сезона в Чернигове на городском пляже «Золотой берег».

Его режим работы – ежедневно с 8-00 до 20-00.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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