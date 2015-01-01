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Самый грязный водоем в Чернигове – земснаряд на Лесковице
- Сегодня, 10:29
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Перед началом пляжного сезона водолазы проверили дно рек и водоемов города – в местах отдыха людей у воды.
Водолазы исследовали дно Десны на пляже «Золотой берег», возле гостиницы «Брянск», у лодочной станции в районе «Бобровица» и за пешеходным мостом слева.
Также они изучили состояние дна реки Стрижень у лесопарковой зоны отдыха «Яловщина», на гидрокарьере в районе Лесковицы (земснаряд).
В общем было исследовано дно до глубины 1,8 м, а на пляже «Золотой берег» даже более 3 м глубины с учетом того, что вода еще будет спадать.
По словам начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского городского совета Григория Годуна, проверку осуществляли профессиональные специалисты, которые прошли обучение в Киевской морской школе и имеют соответствующий сертификат.
В проверенных местах будут выставлены сезонные спасательные посты, которые будут работать до 31 августа.
По словам Григория Годуна, наиболее грязным оказалось дно на гидрокарьере в районе Лесковицы. Водолазы подняли оттуда много строительного мусора, битого стекла и даже сейф.
Напоминаем, что 3 июня состоится официальное открытие купального сезона в Чернигове на городском пляже «Золотой берег».
Его режим работы – ежедневно с 8-00 до 20-00.
Водолазы исследовали дно Десны на пляже «Золотой берег», возле гостиницы «Брянск», у лодочной станции в районе «Бобровица» и за пешеходным мостом слева.
Также они изучили состояние дна реки Стрижень у лесопарковой зоны отдыха «Яловщина», на гидрокарьере в районе Лесковицы (земснаряд).
В общем было исследовано дно до глубины 1,8 м, а на пляже «Золотой берег» даже более 3 м глубины с учетом того, что вода еще будет спадать.
По словам начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского городского совета Григория Годуна, проверку осуществляли профессиональные специалисты, которые прошли обучение в Киевской морской школе и имеют соответствующий сертификат.
В проверенных местах будут выставлены сезонные спасательные посты, которые будут работать до 31 августа.
По словам Григория Годуна, наиболее грязным оказалось дно на гидрокарьере в районе Лесковицы. Водолазы подняли оттуда много строительного мусора, битого стекла и даже сейф.
Напоминаем, что 3 июня состоится официальное открытие купального сезона в Чернигове на городском пляже «Золотой берег».
Его режим работы – ежедневно с 8-00 до 20-00.
Источник: 0462.ua
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