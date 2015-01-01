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Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены!
- Сегодня, 11:06
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Не самая теплая погода не помешала официально открыть пляж «Золотой берег» в Чернигове.
Теперь здесь полноценная парковка на более чем 80 автомобилей, есть туалет, новая детская площадка.
А самое важное – на пляже теперь официально запрещено курить и выгуливать собак, о чем появились соответствующие таблички.
Торжественное открытие пляжа сопровождалось концертной программой сразу на двух площадках.
Напомним, ранее водолазы обследовали дно всех водоемов, у которых отдыхают черниговцы. Самым грязным был назван земснаряд на Лесковице.
Подробнее – в сюжете телеканала «Новий Чернігів»
Теперь здесь полноценная парковка на более чем 80 автомобилей, есть туалет, новая детская площадка.
А самое важное – на пляже теперь официально запрещено курить и выгуливать собак, о чем появились соответствующие таблички.
Торжественное открытие пляжа сопровождалось концертной программой сразу на двух площадках.
Напомним, ранее водолазы обследовали дно всех водоемов, у которых отдыхают черниговцы. Самым грязным был назван земснаряд на Лесковице.
Подробнее – в сюжете телеканала «Новий Чернігів»
Источник: 0462.ua
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