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Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:06
  • Просмотров: 36
Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены!
Не самая теплая погода не помешала официально открыть пляж «Золотой берег» в Чернигове.

Теперь здесь полноценная парковка на более чем 80 автомобилей, есть туалет, новая детская площадка.

А самое важное – на пляже теперь официально запрещено курить и выгуливать собак, о чем появились соответствующие таблички.

Торжественное открытие пляжа сопровождалось концертной программой сразу на двух площадках.

Напомним, ранее водолазы обследовали дно всех водоемов, у которых отдыхают черниговцы. Самым грязным был назван земснаряд на Лесковице.

Подробнее – в сюжете телеканала «Новий Чернігів»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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