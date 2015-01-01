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В Чернигове отфестивалили в стиле ЭКО
- Вчера, 17:46
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Весело и познавательно прошел в Чернигове первый экологический фестиваль «Жизнь в стиле ЭКО» вчера, 5 июня, на территории регионального ландшафтного парка «Яловщина».
Уборка парка в игровой форме, высадки реликтовых ценных растений, детские забавы и локации отдыха для взрослых - в таком необычном формате Департамент экологии и природных ресурсов ОГА при поддержке Проекта Европейского Союза «Clima East: Сохранение и устойчивое использование торфяников», совместно с Департаментом культуры и туризма, национальностей и религий, Управлением образования и науки организовал в этом году Всемирного дня охраны окружающей среды.
Руководительница профильного департамента Екатерина Тканко надеется, что такой фестиваль станет традиционным для области.
В следующем году он точно состоится, ведь 5 июня 2018-го объявят победителей областного конкурса «Одна планета - одно будущее».
Кстати, конкурс тоже проводится впервые и стартовал именно вчера. Участие могут принять желающие от 15 лет в трех номинациях: «Лучшая фотография экологической направленности», «Лучший экологический проект» и «Лучшее предложение по практическому экологическом мероприятия».
Детали на официальном сайте Департамента экологии и природных ресурсов ОГА.
В рамках фестиваля действовали мастер-классы: вторая жизнь старых вещей, интересный мир жидкостей, кукла-мотанка, оригами, фитодизайн, гончарное производство, кузня, боди-арт.
Малышам предлагали посетить контактный зоопарк и поиграть в мини-игровых площадках с живыми куклами.
Для молодежи - экологический квест и аква-гейм.
Можно было и приобрести сувениры ручной работы.
Для тех, кто проголодался, - вкусный кулеш и фиточай.
Кроме того, праздничной атмосферы добавляли выступления творческих коллективов области.
Уборка парка в игровой форме, высадки реликтовых ценных растений, детские забавы и локации отдыха для взрослых - в таком необычном формате Департамент экологии и природных ресурсов ОГА при поддержке Проекта Европейского Союза «Clima East: Сохранение и устойчивое использование торфяников», совместно с Департаментом культуры и туризма, национальностей и религий, Управлением образования и науки организовал в этом году Всемирного дня охраны окружающей среды.
Руководительница профильного департамента Екатерина Тканко надеется, что такой фестиваль станет традиционным для области.
В следующем году он точно состоится, ведь 5 июня 2018-го объявят победителей областного конкурса «Одна планета - одно будущее».
Кстати, конкурс тоже проводится впервые и стартовал именно вчера. Участие могут принять желающие от 15 лет в трех номинациях: «Лучшая фотография экологической направленности», «Лучший экологический проект» и «Лучшее предложение по практическому экологическом мероприятия».
Детали на официальном сайте Департамента экологии и природных ресурсов ОГА.
В рамках фестиваля действовали мастер-классы: вторая жизнь старых вещей, интересный мир жидкостей, кукла-мотанка, оригами, фитодизайн, гончарное производство, кузня, боди-арт.
Малышам предлагали посетить контактный зоопарк и поиграть в мини-игровых площадках с живыми куклами.
Для молодежи - экологический квест и аква-гейм.
Можно было и приобрести сувениры ручной работы.
Для тех, кто проголодался, - вкусный кулеш и фиточай.
Кроме того, праздничной атмосферы добавляли выступления творческих коллективов области.
Источник: 0462.ua
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