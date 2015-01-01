4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Нежине раскопали остатки мельницы времен Киевской Руси
В Нежине раскопали остатки мельницы времен Киевской Руси
- Вчера, 18:22
- Просмотров: 35
Уже несколько месяцев в Нежине (около Всехсвятской церкви) продолжаются археологические раскопки.
Ученые периодически находят там разные старинные предметы (посуду, монеты, инвентарь и т.д.).
Недавно во время раскопок в Нежине были обнаружены два древнерусские здания с остатками мельницы и печи, сотни вещественных доказательств средневековья, жизни и быта времен Киевской Руси. Об этом в сети Фейсбук сообщил участник экспедиции Владислав Попович.
Ученые периодически находят там разные старинные предметы (посуду, монеты, инвентарь и т.д.).
Недавно во время раскопок в Нежине были обнаружены два древнерусские здания с остатками мельницы и печи, сотни вещественных доказательств средневековья, жизни и быта времен Киевской Руси. Об этом в сети Фейсбук сообщил участник экспедиции Владислав Попович.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине СБУ не позволила "черному археологу" вывезти из страны це ...
Попытку контрабандного вывоза за границу культурных ценностей времен Киевской Руси предупредила на
Первые находки от раскопок древнего Нежина
На территории Нежинской Покровской церкви продолжаются раскопки древнего города Нежатин. Есть
В Нежине человек попал под грузовой поезд
В Нежине, у остановочной платформы «Мигаливка» ночью произошла трагедия - поезд насмерть сбил
В Нежине украли памятник Марку Бернесу
Ночью с Театрального сквера Нежина Черниговской области неизвестные украли памятник известному
По нежинским активистам, которые зачищали наркопритоны, открыли стрельбу
В Нежине за последние три месяца общественным активистам удалось полностью зачистить город от
В Черниговской области в парке нашли две гранаты
Вчера, 25 декабря, в городе Нежине Черниговской области в парке им. Т.Г. Шевченко были обнаружены
Без виз в ЕС: не хитрите на границе и не нарушайте правила е... Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены! Найти работу своей мечты помогают мультики Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео)
Добавить комментарий!