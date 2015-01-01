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В Нежине раскопали остатки мельницы времен Киевской Руси

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:22
  • Просмотров: 35
В Нежине раскопали остатки мельницы времен Киевской РусиУже несколько месяцев в Нежине (около Всехсвятской церкви) продолжаются археологические раскопки.

Ученые периодически находят там разные старинные предметы (посуду, монеты, инвентарь и т.д.).

Недавно во время раскопок в Нежине были обнаружены два древнерусские здания с остатками мельницы и печи, сотни вещественных доказательств средневековья, жизни и быта времен Киевской Руси. Об этом в сети Фейсбук сообщил участник экспедиции Владислав Попович.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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