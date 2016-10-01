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В Нежине раскопали остатки мельницы времен Киевской Руси
- Сегодня, 09:02
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На сегодняшнем заседании исполнительный комитет дал разрешение на определение ориентировочных границ Березовой рощи и присвоение ему официального статуса районного парка.
Согласно проекту решения, исполком дает разрешение на разработку границ парка. Ориентировочно они будут пролегать по ул. Кольцевой, многоквартирной жилой застройкой на ул. Генерала Пухова и усадебной застройкой по ул. Генерала Пухова, Бобровицкой и Всеволода Ганцов.
Разработкой детального плана будут заниматься управление архитектуры и градостроительства совместно с управлением земельных ресурсов и КП «Зеленбуд», он же буде в дальнейшем выносится на рассмотрение и утверждение сессии городского совета, так же, как и будущее название зеленой зоны.
Статус районного парка (на городской территории) Березовой роще присваивают из-за того, что единственная форма парка, которая не требует создания администрации (коммунального предприятии).
Предпосылкой к принятию такого решения исполкомом стало соответствующее требование общественной организации «Эко Місто», которая активно борется против застройки зеленой зоны, с более чем 1200 подписями жителей района.
Напомним, в прошлом году управление капстроительства Облгосадминистрации и ГП "УкрСиверБуд" заявили о намерении возвести здесь многоэтажку.
Согласно проекту решения, исполком дает разрешение на разработку границ парка. Ориентировочно они будут пролегать по ул. Кольцевой, многоквартирной жилой застройкой на ул. Генерала Пухова и усадебной застройкой по ул. Генерала Пухова, Бобровицкой и Всеволода Ганцов.
Разработкой детального плана будут заниматься управление архитектуры и градостроительства совместно с управлением земельных ресурсов и КП «Зеленбуд», он же буде в дальнейшем выносится на рассмотрение и утверждение сессии городского совета, так же, как и будущее название зеленой зоны.
Статус районного парка (на городской территории) Березовой роще присваивают из-за того, что единственная форма парка, которая не требует создания администрации (коммунального предприятии).
Предпосылкой к принятию такого решения исполкомом стало соответствующее требование общественной организации «Эко Місто», которая активно борется против застройки зеленой зоны, с более чем 1200 подписями жителей района.
Напомним, в прошлом году управление капстроительства Облгосадминистрации и ГП "УкрСиверБуд" заявили о намерении возвести здесь многоэтажку.
Источник: 0462.ua
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