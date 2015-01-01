﻿﻿ Проспект Мира откроют, Преображенскую закроют, - ремонт дорог в Чернигове продолжается » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Проспект Мира откроют, Преображенскую закроют, - ремонт дорог в Чернигове продолжается
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Проспект Мира откроют, Преображенскую закроют, - ремонт дорог в Чернигове продолжается

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:34
  • Просмотров: 19
Проспект Мира откроют, Преображенскую закроют, - ремонт дорог в Чернигове продолжаетсяИсполнительный комитет черниговского горсовета сегодня, 6 июня, принял проект решения о перекрытии ул. Преображенской для капитального ремонта дорожного покрытия в период с 8 до 30 июня включительно.

Как сообщил на заседании начальник управления ЖКХ Ярослав Куц, в ближайшие пару дней ремонт проспекта Мира закончится – сейчас строители заканчивают поворот на ул. Льотную – и начнется реконструкция ул. Преображенской.

До сих пор ее капремонт не начинали из-за того, что прямо посреди дорожного полотна там проходит водопровод, ремонт которой до понедельника должен закончить Черниговводоканал.

Документ предусматривает объезд по ул. Кирпоноса и ул. Шевченко, однако для удобства водителей на время капремонта дороги приостановят действие запрета движения по просп. Мира на участке от ул. Преображенской до ул. Шевченко.

Напомним, на капитальный ремонт участка просп. Мира потратили более 27 миллионов гривен.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Проспект Мира в Чернигове скоро перекроют

С 10 по 31 мая на участке проспекта Мира от ул. Мартина Небабы (бывшая ул. Боженко) до ул.

Дорогу по проспекту Мира перекроют почти на месяц из-за ремонтных работ

Дорога по проспекту Мира (от ул. Мартина Небабы до ул. Казацкой) будет перекрыта круглосуточно на

На Ивана Мазепы возобновили ремонт дорожного покрытия

Теплая погода позволила начать этой весной дорожные работы раньше. Как и обещала городская власть,

На ремонт улицы Шевченко выделили еще 1,9 млн гривен горе-подрядчику

ООО «Гарилит», которое было исполнителем капитального ремонта дороги по улице Шевченко, получило

Ремонт проспекта Мира: движение всего транспорта закроют

Новый глава черниговского автодора обещает масштабный ремонт дорог

Недавно назначенный на должность руководителя Службы автомобильных дорог в области Евгений
﻿
Видео
Без виз в ЕС: не хитрите на границе и не нарушайте правила е... Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены! Найти работу своей мечты помогают мультики Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети