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Проспект Мира откроют, Преображенскую закроют, - ремонт дорог в Чернигове продолжается
- Сегодня, 09:34
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Исполнительный комитет черниговского горсовета сегодня, 6 июня, принял проект решения о перекрытии ул. Преображенской для капитального ремонта дорожного покрытия в период с 8 до 30 июня включительно.
Как сообщил на заседании начальник управления ЖКХ Ярослав Куц, в ближайшие пару дней ремонт проспекта Мира закончится – сейчас строители заканчивают поворот на ул. Льотную – и начнется реконструкция ул. Преображенской.
До сих пор ее капремонт не начинали из-за того, что прямо посреди дорожного полотна там проходит водопровод, ремонт которой до понедельника должен закончить Черниговводоканал.
Документ предусматривает объезд по ул. Кирпоноса и ул. Шевченко, однако для удобства водителей на время капремонта дороги приостановят действие запрета движения по просп. Мира на участке от ул. Преображенской до ул. Шевченко.
Напомним, на капитальный ремонт участка просп. Мира потратили более 27 миллионов гривен.
Как сообщил на заседании начальник управления ЖКХ Ярослав Куц, в ближайшие пару дней ремонт проспекта Мира закончится – сейчас строители заканчивают поворот на ул. Льотную – и начнется реконструкция ул. Преображенской.
До сих пор ее капремонт не начинали из-за того, что прямо посреди дорожного полотна там проходит водопровод, ремонт которой до понедельника должен закончить Черниговводоканал.
Документ предусматривает объезд по ул. Кирпоноса и ул. Шевченко, однако для удобства водителей на время капремонта дороги приостановят действие запрета движения по просп. Мира на участке от ул. Преображенской до ул. Шевченко.
Напомним, на капитальный ремонт участка просп. Мира потратили более 27 миллионов гривен.
Источник: 0462.ua
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