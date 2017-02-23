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Женщинам-педагогам Черниговской области бесплатно сделают маммографию
- Сегодня, 10:09
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Грантовые средства позволяют охватить маммографическое исследование 6800 педагогов. Сообщает областной онкологический диспансер.
125 000 гривен - предоставила одна из ведущих кометологичних компаний. Сертификат Черниговский онкологический диспансер получил в апреле этого года как победитель конкурса. Маммография - это неинвазивный метод исследования молочных желез, который показан всем женщинам, начиная с 45-летнего возраста.
По словам заведующего поликлиническим отделением онкодиспансера Александра Заики, 1 июня стартовал проект (в том числе с привлечением грантовых инвестиций) по мамологичным исследованиям всех педагогов области в возрастной категории от 45 до 70 лет. Настоящее доказывает, что рак молочной железы - проблема номер один для женского населения Украины, где в указанный возрастной промежуток он проявляет себя активно. Особенно среди педагогов, о чем свидетельствуют статистические данные. Профилактическая диагностическая программа направлена на выявление ранних форм онкологических заболеваний.
На эти средства приобретено пленку, проявочные и расходные материалы: обслуживание проявочных машин, проявления и стабилизация снимков, техническое обслуживание аппаратуры, обработка оборудования согласно санитарно-гигиенических норм.
Списки педагогов поступили в областной онкологический диспансер, составлены графики проведения маммографии до 2018 года, отделами образования области решен вопрос организованной транспортировки к месту прохождения мамологичного исследования.
Кадровый и технический потенциал онкодиспансера позволяет охватить маммографическое исследование 30-35 указанных лиц в день. По результатам исследований - они будут готовы в течение суток - женщины могут обратиться как непосредственно в онкодиспансер, так и в районные больницы. Пациентов, у которых будут обнаружены проблемы со здоровьем, пригласят на дополнительное обследование и лечение.
125 000 гривен - предоставила одна из ведущих кометологичних компаний. Сертификат Черниговский онкологический диспансер получил в апреле этого года как победитель конкурса. Маммография - это неинвазивный метод исследования молочных желез, который показан всем женщинам, начиная с 45-летнего возраста.
По словам заведующего поликлиническим отделением онкодиспансера Александра Заики, 1 июня стартовал проект (в том числе с привлечением грантовых инвестиций) по мамологичным исследованиям всех педагогов области в возрастной категории от 45 до 70 лет. Настоящее доказывает, что рак молочной железы - проблема номер один для женского населения Украины, где в указанный возрастной промежуток он проявляет себя активно. Особенно среди педагогов, о чем свидетельствуют статистические данные. Профилактическая диагностическая программа направлена на выявление ранних форм онкологических заболеваний.
На эти средства приобретено пленку, проявочные и расходные материалы: обслуживание проявочных машин, проявления и стабилизация снимков, техническое обслуживание аппаратуры, обработка оборудования согласно санитарно-гигиенических норм.
Списки педагогов поступили в областной онкологический диспансер, составлены графики проведения маммографии до 2018 года, отделами образования области решен вопрос организованной транспортировки к месту прохождения мамологичного исследования.
Кадровый и технический потенциал онкодиспансера позволяет охватить маммографическое исследование 30-35 указанных лиц в день. По результатам исследований - они будут готовы в течение суток - женщины могут обратиться как непосредственно в онкодиспансер, так и в районные больницы. Пациентов, у которых будут обнаружены проблемы со здоровьем, пригласят на дополнительное обследование и лечение.
Источник: 0462.ua
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