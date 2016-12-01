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В Чернигове маршрутка "протаранила" три легковушки
- Сегодня, 10:34
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Авария с участием маршрутного такси и сразу трех легковых авто произошла вчера, 5 июня, в областном центре.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, г. Чернигове на ул. Ивана Мазепы возле дома №51 около двух часов дня маршрутный автобус №44 "Рута" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Passat", который двигался впереди автобуса в попутном направлении.
После столкновения автобус продолжил движение, выехал на тротуар и въехал в автомобили марки "Daewoo Espero" и "ВАЗ-11183".
В результате происшествия водитель автомобиля "Daewoo Espero" получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, г. Чернигове на ул. Ивана Мазепы возле дома №51 около двух часов дня маршрутный автобус №44 "Рута" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Passat", который двигался впереди автобуса в попутном направлении.
После столкновения автобус продолжил движение, выехал на тротуар и въехал в автомобили марки "Daewoo Espero" и "ВАЗ-11183".
В результате происшествия водитель автомобиля "Daewoo Espero" получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА
Источник: 0462.ua
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