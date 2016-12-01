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В Чернигове маршрутка "протаранила" три легковушки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:34
  • Просмотров: 18
В Чернигове маршрутка "протаранила" три легковушкиАвария с участием маршрутного такси и сразу трех легковых авто произошла вчера, 5 июня, в областном центре.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Так, г. Чернигове на ул. Ивана Мазепы возле дома №51 около двух часов дня маршрутный автобус №44 "Рута" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Passat", который двигался впереди автобуса в попутном направлении.

После столкновения автобус продолжил движение, выехал на тротуар и въехал в автомобили марки "Daewoo Espero" и "ВАЗ-11183".

В результате происшествия водитель автомобиля "Daewoo Espero" получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГАшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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