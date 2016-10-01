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Суд в Чернигове отказал застройщику касательно застройки Березовой рощи
- Сегодня, 11:16
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Деснянский районный суд отказал фирме «Уксивербуд» в иске к Черниговскому городскому совету по застройке Березовой рощи в Чернигове.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке общественный активист Александр Гашпар.
Напомним, компания застройщика «УкрСивербуд» пыталась через суд обжаловать решение Черниговского городского совета от 27 октября 2016 года, которым было отменено предоставленные управлению капитального строительства Черниговской ОГА градостроительные условия и ограничения застройки земельных участков для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов на углу улиц Пухова и Доценко.
Фирма-застройщик имеет право подать апелляцию, но, по оценкам экспертов шансов у них мало.
Ранее мы сообщали, что сегодня под Деснянским судом собрались активисты, которые разделились во мнениях относительно застройки Березовой рощи.
А исполнительный комитет горсовета согласовал присвоение Березовой роще статуса районного парка.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке общественный активист Александр Гашпар.
Напомним, компания застройщика «УкрСивербуд» пыталась через суд обжаловать решение Черниговского городского совета от 27 октября 2016 года, которым было отменено предоставленные управлению капитального строительства Черниговской ОГА градостроительные условия и ограничения застройки земельных участков для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов на углу улиц Пухова и Доценко.
Фирма-застройщик имеет право подать апелляцию, но, по оценкам экспертов шансов у них мало.
Ранее мы сообщали, что сегодня под Деснянским судом собрались активисты, которые разделились во мнениях относительно застройки Березовой рощи.
А исполнительный комитет горсовета согласовал присвоение Березовой роще статуса районного парка.
Источник: 0462.ua
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