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Демонтаж одного гаража в Чернигове будет стоить городу от 1780 гривен
- Сегодня, 11:35
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По словам начальника муниципальной полиции Виталия Хрутицкого, из 786 незаконных сооружений в текущем году планируют убрать 90.
Об этом он сообщил сегодня, 6 июня, на заседании черниговского исполкома во время утверждения порядка демонтажа временных (металлических) гаражей на территории города.
Также черниговский городской голова дал поручение начальнику муниципальной полиции в следующем году увеличить эту цифру до 350.
Для выполнения программы коммунальному предприятию исполком добавил 2 штатные единицы и выделил 371 тысячу гривен.
По словам Виталия Хрустицкого, на демонтаж одного гаража может уйти от 1780 грн:
750 грн. - на подготовку гаража к демонтажу;
манипулятор – 400 грн в час. Ориентировочно на перенос сооружения с места на машину для транспортировки займет от 1,5 до 2 часов, т.е. будет стоить около 800 грн на гараж;
ящики и мешки для упаковки вещей из сооружения – 70 грн;
опломбирование – 60 грн.
Дополнительные затраты могут появиться, если внутри окажется бесхозный автомобиль, – его придется транспортировать на штрафплощадку на эвакуаторе.
Об этом он сообщил сегодня, 6 июня, на заседании черниговского исполкома во время утверждения порядка демонтажа временных (металлических) гаражей на территории города.
Также черниговский городской голова дал поручение начальнику муниципальной полиции в следующем году увеличить эту цифру до 350.
Для выполнения программы коммунальному предприятию исполком добавил 2 штатные единицы и выделил 371 тысячу гривен.
По словам Виталия Хрустицкого, на демонтаж одного гаража может уйти от 1780 грн:
750 грн. - на подготовку гаража к демонтажу;
манипулятор – 400 грн в час. Ориентировочно на перенос сооружения с места на машину для транспортировки займет от 1,5 до 2 часов, т.е. будет стоить около 800 грн на гараж;
ящики и мешки для упаковки вещей из сооружения – 70 грн;
опломбирование – 60 грн.
Дополнительные затраты могут появиться, если внутри окажется бесхозный автомобиль, – его придется транспортировать на штрафплощадку на эвакуаторе.
Источник: 0462.ua
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