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В Чернигове обнаружили две стихийные свалки отходов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 11
В Чернигове обнаружили две стихийные свалки отходовНа территории Чернигова были найдены сразу две стихийные свалки с большим количеством мусора. Об этом на своей странице в "Фейсук" КП "Муниципальная полиция".

Первая - на прилегающей к железнодорожным путям территории (возле ул. И. Мазепы), здесь бытовые отходы сюда сюда годами складывались местными жителями.

Благодаря принятым Муниципальной полицией мерам мусор убран.

Подобная ситуация с территорией у озера Земснаряд, здесь еще и строительный мусор, сообщает муниципальная полиция.

Здесь все будет убрано в ближайшее время.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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