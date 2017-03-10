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В Чернигове обнаружили две стихийные свалки отходов
- Сегодня, 12:02
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На территории Чернигова были найдены сразу две стихийные свалки с большим количеством мусора. Об этом на своей странице в "Фейсук" КП "Муниципальная полиция".
Первая - на прилегающей к железнодорожным путям территории (возле ул. И. Мазепы), здесь бытовые отходы сюда сюда годами складывались местными жителями.
Благодаря принятым Муниципальной полицией мерам мусор убран.
Подобная ситуация с территорией у озера Земснаряд, здесь еще и строительный мусор, сообщает муниципальная полиция.
Здесь все будет убрано в ближайшее время.
Первая - на прилегающей к железнодорожным путям территории (возле ул. И. Мазепы), здесь бытовые отходы сюда сюда годами складывались местными жителями.
Благодаря принятым Муниципальной полицией мерам мусор убран.
Подобная ситуация с территорией у озера Земснаряд, здесь еще и строительный мусор, сообщает муниципальная полиция.
Здесь все будет убрано в ближайшее время.
Источник: 0462.ua
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