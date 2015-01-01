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«Мы вынесем вас с вашей охраной!» – черниговские фанаты угрожают главе Федерации футбола

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:32
  • Просмотров: 12
«Мы вынесем вас с вашей охраной!» – черниговские фанаты угрожают главе Федерации футболаЕсли ФФУ не пересмотрит свое решение об отказе в выдаче аттестата ФК «Десна» для участия в Премьер-лиге, болельщики будут предпринимать радикальные меры.

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» заявил один из лидеров фан-движения в Чернигове, член наблюдательного совета ФК «Десна» Дмитрий Дорошко.

«Хочу официально заявить на всю страну от себя лично, и от всего фанатского движения Чернигова в целом – наша дружба с федерацией футбола Украины окончена!», - написал он.

По мнению Дмитрия, Федерация футбола приняла «абсолютно коррумпированное, не обоснованное, и попросту бредовое решение», решив отказать «Десне» и выдав аттестат для участия в Премьер-лиге ривненскому «Вересу», который по итогам чемпионата, с отставанием в 7 очков занял 3 место.

Лидер фанатов обратился непосредственно к президенту ФФУ Андрей Павелко, предупредив его, что «такие продажные решение бесследно не проходят».

«От имени всех фанатов и болельщиков черниговской Десны заявляю! Мы готовы к радикальным действиям! И будем бороться до последней капли крови за свою родную команду и за её законное право выступать в Премьер-лиге!

Если вы думаете, что в прошлую пятницу спрятались в своем доме футбола за спиной полиции, то я Вам гарантирую, на следующей неделе отстаивать нашу команду приедет 3 тысячи болельщиков и вынесет вас оттуда вместе с вашей охраной!

Я не сомневался, что нас поддержат многие фанаты, а в эти дни только убедился в этом – практически со всех городов нам высказали слова поддержки!

Радует, что и наши ребята с зоны АТО не промолчали – порядка сто человек пришло на игру в Мариуполе, и поверьте, о их настроениях вам лучше не знать!

Мы надеемся на здравый разум, и на то, что восторжествует справедливость, и наша родная Десна в сезоне 2017/2018 будет играть в УПЛ, так как именно она это заслужила!

С неуважением к Вам фанаты Десны!», - завершает открытое письмо Дмитрий Дорошко.

Напомним, что аттестационный комитет ФФУ, а на минувшей неделе и апелляционный комитет Федерации отказали в аттестации «Десне», усмотрев в поданных документах несоответствия нормам регламента.

В частности, у ФФУ были претензии относительно финансовой непрозрачности деятельности футбольного клуба («серые» зарплаты и т.д.) и вопросы по стадиону.

В итоге, опираясь на отказ ФФУ представители Премьер-лиги большинством голосов приняли решение о включении в УПЛ на следующий сезон не «Десны», а «Вереса», которому ФФУ аттестат выдал.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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