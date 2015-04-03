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Черниговцы просят троллейбусную линию до Заречного
- Вчера, 13:31
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На местном сайте петиций появилось предложение – «Троллейбус до Заречного».
«Пропоную подовжити тролейбусну лінію Хімволокно-Слобода-Зарічне, оскільки це Новозаводський район міста, то хоча б один тролейбус повинен там бути, це значно покращить можливість людей пересуватися в цьому районі, оскільки в час пік маршрутки не взмозі нонормально перевозити пасажирів, як правило навіть не зупиняються на зупинках.
Дорожне покриття відмінне, дорога широка, є місце для розвороту та відстоювання тролейбусів», – говорится в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
«Пропоную подовжити тролейбусну лінію Хімволокно-Слобода-Зарічне, оскільки це Новозаводський район міста, то хоча б один тролейбус повинен там бути, це значно покращить можливість людей пересуватися в цьому районі, оскільки в час пік маршрутки не взмозі нонормально перевозити пасажирів, як правило навіть не зупиняються на зупинках.
Дорожне покриття відмінне, дорога широка, є місце для розвороту та відстоювання тролейбусів», – говорится в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
Источник: 0462.ua
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