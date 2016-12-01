Черниговская полиция разыскивает несовершеннолетних беглецов

Один беглец Федирко Дмитрий Сергеевич 2001 года рождения, уроженец с. Ладан, Прилукского района Черниговской области. На вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые. Был одет в черную футболку, синие шорты и синие кроссовки.Второй беглец Булденко Руслан Анатольевич, также 2001 года рождения, уроженец с. Попельня, Сновского района Черниговской области. На вид 17-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза серые. Был одет в серую футболку и серые шорты.Если вы владеете какой-либо информацией о пропавших, просьба позвонить в дежурную часть Черниговского отдела полиции по телефону (0462) 619-911, (063) 224-05-66 или «102».