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Черниговская полиция разыскивает несовершеннолетних беглецов
- Вчера, 14:02
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Черниговским отделом полиции разыскиваются двое несовершеннолетних, которые 5 июня 2017 самовольно покинули территорию Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей.
Один беглец Федирко Дмитрий Сергеевич 2001 года рождения, уроженец с. Ладан, Прилукского района Черниговской области. На вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые. Был одет в черную футболку, синие шорты и синие кроссовки.
Второй беглец Булденко Руслан Анатольевич, также 2001 года рождения, уроженец с. Попельня, Сновского района Черниговской области. На вид 17-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза серые. Был одет в серую футболку и серые шорты.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавших, просьба позвонить в дежурную часть Черниговского отдела полиции по телефону (0462) 619-911, (063) 224-05-66 или «102».
Один беглец Федирко Дмитрий Сергеевич 2001 года рождения, уроженец с. Ладан, Прилукского района Черниговской области. На вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые. Был одет в черную футболку, синие шорты и синие кроссовки.
Второй беглец Булденко Руслан Анатольевич, также 2001 года рождения, уроженец с. Попельня, Сновского района Черниговской области. На вид 17-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза серые. Был одет в серую футболку и серые шорты.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавших, просьба позвонить в дежурную часть Черниговского отдела полиции по телефону (0462) 619-911, (063) 224-05-66 или «102».
Источник: 0462.ua
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