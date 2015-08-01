На Черниговщине двое мужчин попались на краже камер видеонаблюдения

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Черниговской области задержали двух черниговцев, которые похитили семь камер видеонаблюдения на севере области.Два молодых человека решили, что украв камеры, за которые отвечает полиция, они избегут наказания по закону.Оба мужчины признались, что именно они похитили три камеры в Новгород-Северском и четыре в Соснице. Один из них хорошо разбирается в ремонте и комплектации компьютерной техники, в том числе и камер наружного видеонаблюдения, поэтому недаром в глаза злоумышленникам упали современные камеры.Мужчины пытались похитить их аккуратно, чтобы не попасть в поле зрения камер. Однако, по иронии судьбы, их удалось разыскать благодаря другим «умным» камерам, которые самостоятельно проанализировали путь передвижения автомобиля, задействованного в кражах.На охоту за техникой мужчины выходили ночью, а их орудием труда был обычный металлический трос. При падении некоторые камеры повредились, но навыки ремонта помогли 30-летнему черниговцу устранить все недостатки.Камеры злоумышленники похищали с целью дальнейшего сбыта, но реализовать «товар» ловкачи не успели, ведь их успели найти правоохранители. Сейчас сотрудники полиции проверяют возможную причастность злоумышленников к другим преступлениям.По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Злоумышленникам «светит» наказание в виде лишения свободы на срок до ֹ пяти лет.Похищенные камеры уже изъяты правоохранителями и в ближайшее время вновь будут установлены на въездах-выездах из Сосницы и Новгорода-Северского.