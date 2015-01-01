4ернігів.інфо » Стрічка новин » Лучшие школьники Чернигова будут получать стипендию
Лучшие школьники Чернигова будут получать стипендию
- Вчера, 15:02
- Просмотров: 39
Вчера, 6 июня, состоялась традиционная встреча в Черниговском городском совете с учениками-победителями Всеукраинских интеллектуальных, спортивных соревнований и претендентами на награждение золотой и серебряной медалями за достижения в учебе.
Талантливую учащуюся молодежь поздравили Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко, начальник управления образования городского совета Василий Билогура.
На встрече присутствовали также учителя и директора школ города.
По словам Василия Билогура для награждения приглашены 47 победителей, из которых: 23 ученика получили 24 диплома Всеукраинского уровня, 22 ученика завоевали дипломы I степени областного этапа олимпиад, 2 ученицы сталы победителями Чемпионата Украины среди ДЮСШ и внешкольных учебных заведений по спортивному ориентированию.
Начальник управления образования городского совета Василий Билогура подчеркнул, что Чернигов имеет мощный потенциал творческой и одаренной молодежи и нашему городу есть кем гордиться.
В целом среди наград таковы: 13 дипломов Всеукраинских ученических олимпиад из 11-ти учебных предметов, 7 дипломов Всеукраинского этапа МАН в 6-ти отделениях, 4 дипломы литературного конкурса имени Тараса Шевченко и 37 дипломов I степени областного этапа олимпиад.
Кроме того, отмечено, что именно в этом году впервые в истории Чернигова победители финальных этапов Всеукраинских интеллектуальных соревнований будут получать стипендию 500 гривен ежемесячно.
А победители III этапа (областного) Всеукраинских ученических олимпиад - 300 гривен ежемесячно.
Учителям, ученики которых стали победителями, будут доплачивать надбавку ежемесячно 30% и 10% соответственно.
Черниговский городской совет
Талантливую учащуюся молодежь поздравили Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко, начальник управления образования городского совета Василий Билогура.
На встрече присутствовали также учителя и директора школ города.
По словам Василия Билогура для награждения приглашены 47 победителей, из которых: 23 ученика получили 24 диплома Всеукраинского уровня, 22 ученика завоевали дипломы I степени областного этапа олимпиад, 2 ученицы сталы победителями Чемпионата Украины среди ДЮСШ и внешкольных учебных заведений по спортивному ориентированию.
Начальник управления образования городского совета Василий Билогура подчеркнул, что Чернигов имеет мощный потенциал творческой и одаренной молодежи и нашему городу есть кем гордиться.
В целом среди наград таковы: 13 дипломов Всеукраинских ученических олимпиад из 11-ти учебных предметов, 7 дипломов Всеукраинского этапа МАН в 6-ти отделениях, 4 дипломы литературного конкурса имени Тараса Шевченко и 37 дипломов I степени областного этапа олимпиад.
Кроме того, отмечено, что именно в этом году впервые в истории Чернигова победители финальных этапов Всеукраинских интеллектуальных соревнований будут получать стипендию 500 гривен ежемесячно.
А победители III этапа (областного) Всеукраинских ученических олимпиад - 300 гривен ежемесячно.
Учителям, ученики которых стали победителями, будут доплачивать надбавку ежемесячно 30% и 10% соответственно.
Черниговский городской совет
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Лучшие школьники-интеллектуалы Чернигова учатся в 22 лицее
Вчера, 20 апреля, в Черниговской общеобразовательной школе I-III ступеней №5 состоялся финал
Учителя трех учебных заведений Чернигова и один из района – представят обла ...
17 февраля в областном Дворце детей и юношества были подведены итоги областного этапа
Дети в черниговских детских садиках мерзнуть не будут
Помещения дошкольных учебных заведений города Чернигова уже на этой неделе будут подключены к
Лучшие школьники Чернигова через три дня стартуют в городской Олимпиаде
С 10 января начнется третий этап Всеукраинских ученических олимпиад. В нем примут участие
10 января начнется ИИИ областной этап Всеукраинских ученических олимпиад
Победители ИИ этапа Всеукраинских олимпиад примут участие в III областном этапе согласно рейтингу,
Черниговская учительница награждена ежегодной премией Верховной Рады Украин ...
Постановлением Верховной Рады Украины от 08.10.2013 года «О присуждении ежегодной премии ВРУ
Без виз в ЕС: не хитрите на границе и не нарушайте правила е... Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены! Найти работу своей мечты помогают мультики Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео)
Добавить комментарий!