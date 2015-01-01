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Лучшие школьники Чернигова будут получать стипендию

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 39
Лучшие школьники Чернигова будут получать стипендиюВчера, 6 июня, состоялась традиционная встреча в Черниговском городском совете с учениками-победителями Всеукраинских интеллектуальных, спортивных соревнований и претендентами на награждение золотой и серебряной медалями за достижения в учебе.

Талантливую учащуюся молодежь поздравили Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко, начальник управления образования городского совета Василий Билогура.

На встрече присутствовали также учителя и директора школ города.

По словам Василия Билогура для награждения приглашены 47 победителей, из которых: 23 ученика получили 24 диплома Всеукраинского уровня, 22 ученика завоевали дипломы I степени областного этапа олимпиад, 2 ученицы сталы победителями Чемпионата Украины среди ДЮСШ и внешкольных учебных заведений по спортивному ориентированию.

Начальник управления образования городского совета Василий Билогура подчеркнул, что Чернигов имеет мощный потенциал творческой и одаренной молодежи и нашему городу есть кем гордиться.

В целом среди наград таковы: 13 дипломов Всеукраинских ученических олимпиад из 11-ти учебных предметов, 7 дипломов Всеукраинского этапа МАН в 6-ти отделениях, 4 дипломы литературного конкурса имени Тараса Шевченко и 37 дипломов I степени областного этапа олимпиад.

Кроме того, отмечено, что именно в этом году впервые в истории Чернигова победители финальных этапов Всеукраинских интеллектуальных соревнований будут получать стипендию 500 гривен ежемесячно.

А победители III этапа (областного) Всеукраинских ученических олимпиад - 300 гривен ежемесячно.

Учителям, ученики которых стали победителями, будут доплачивать надбавку ежемесячно 30% и 10% соответственно.

Черниговский городской советшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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