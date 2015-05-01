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Двое несовершеннолетних жителей Черниговщины пытались обокрасть завод
- Вчера, 15:44
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Полиция Черниговщины «по горячим следам» разоблачила ловкачей, которые ворвались на территорию государственного предприятия «Ичнянский спиртовой завод» и похитили несколько статоров электродвигателей.
В ичнянское отделения полиции обратился управляющий завода и сообщил, что неизвестные лица взломали замок на входной двери электроцеха и похитили два статора электродвигателей мощностью 7,5 и 6,5 киловатт.
Полицейские очень быстро вышли на след двух несовершеннолетних местных парней, у которых и хранилось похищенное имущество.
Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
В ичнянское отделения полиции обратился управляющий завода и сообщил, что неизвестные лица взломали замок на входной двери электроцеха и похитили два статора электродвигателей мощностью 7,5 и 6,5 киловатт.
Полицейские очень быстро вышли на след двух несовершеннолетних местных парней, у которых и хранилось похищенное имущество.
Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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