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Двое несовершеннолетних жителей Черниговщины пытались обокрасть завод

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:44
  • Просмотров: 33
Двое несовершеннолетних жителей Черниговщины пытались обокрасть заводПолиция Черниговщины «по горячим следам» разоблачила ловкачей, которые ворвались на территорию государственного предприятия «Ичнянский спиртовой завод» и похитили несколько статоров электродвигателей.

В ичнянское отделения полиции обратился управляющий завода и сообщил, что неизвестные лица взломали замок на входной двери электроцеха и похитили два статора электродвигателей мощностью 7,5 и 6,5 киловатт.

Полицейские очень быстро вышли на след двух несовершеннолетних местных парней, у которых и хранилось похищенное имущество.

Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

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Источник: 0462.ua

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