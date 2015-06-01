Больницы и поликлиники Чернигова отремонтируют за 9 миллионов

В частности, в городских учреждениях здравоохранения уже начались и ожидаются следующие работы в этом бюджетном году:Горбольница № 1 (пр. Мира, 44). Здесь ведутся работы по капитальному ремонту внутренних сетей канализации, водопровода и ливневой канализации 9-ти этажного палатного корпуса.На изготовление проекта и проведения этих ремонтных работ из городского бюджета выделено почти 1,1 миллиона гривен.В течение летнего периода в этом же корпусе запланировано сделать капитальный ремонт наружных стен, ремонт межпанельных швов, замену окон на металлопластиковые.Кроме того, в поликлиническом отделении № 3 городской больницы заменят окна на энергоэффективные.Горбольница № 2 (ул. 1 мая, 168). Осуществляется замена мягкого покрытия кровли на новое. Это капитальный ремонт, общая стоимость которого – около 1,4 миллиона гривен.Кроме того, запланировано в ближайшее время сделать еще и капитальный ремонт асфальтового покрытия и лифтов. На эти цели из городского бюджета направлено более 800 тысяч гривен.Поликлиника горбольницы № 3 (ул. Защитников Украины, 22). Здесь вскоре отремонтируют кровлю и заменят окна на энергоэффективные (около 1,7 миллиона гривен).Горбольница №4 (ул. Текстильщиков, 36). Запланировано сделать капитальный ремонт и гидрохимическую очистку системы отопления. Эти работы будут стоить около 140 тысяч гривен.Роддом (ул. 1 Мая, 172). Проводится полный демонтаж и восстанавливающие работы в двух операционных, открытие которых запланировано на август текущего года. Общая стоимость работ – около 382 тысяч гривен.Кроме того запланированы: замена дверей центрального входа женской консультации №1 роддома, укрепление фундамента детской поликлиники №1, капитальный ремонт здания и бассейна детской поликлиники №2. Общая стоимость этих работ 3,5 миллиона гривен.Также у здания поликлиники № 3 городской больницы № 1 предусмотрена реконструкция прилегающей территории, которая будет осуществлена ​​в рамках реализации проекта-победителя бюджета участия.