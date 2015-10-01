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В Чернигове будут новые появятся дорожные знаки

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:32
  • Просмотров: 36
В Чернигове будут новые появятся дорожные знаки

Специализированное коммунальное дорожно-строительное предприятие, в обязанности которого входит содержание и оснащение уличной сети города и системы уличного освещения, готовится к постепенному переоснащению нерегулируемых пешеходных переходов на улицах Чернигова.

На таких переходах будут устанавливаться дорожные знаки со светодиодной подсветкой в ​​ночное время (знак 5.35.1).

Вместе с такими знаками на этих переходах предприятие намерено делать ночное освещение и самого пешеходного перехода.

На первом этапе планируется установить 62 таких знака на наиболее критических с точки зрения безопасности переходах.

По словам, директора коммунального дорожно-строительного предприятия Вячеслава Николенко, предприятие уже приобрело несколько различных видов таких знаков – по одному образцу. Также предприятие имеет опытный образец такого знака собственной разработки.

Теперь их установят и будут проводить экспериментальные испытания. При отборе знака будут учитываются требования ДСТУ, эксплуатационные характеристики и цена.

В первую очередь экспериментальные знаки установят по ул. Шевченко около 16 лицея и стадиона им. Гагарина.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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