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Специализированное коммунальное дорожно-строительное предприятие, в обязанности которого входит содержание и оснащение уличной сети города и системы уличного освещения, готовится к постепенному переоснащению нерегулируемых пешеходных переходов на улицах Чернигова.
На таких переходах будут устанавливаться дорожные знаки со светодиодной подсветкой в ночное время (знак 5.35.1).
Вместе с такими знаками на этих переходах предприятие намерено делать ночное освещение и самого пешеходного перехода.
На первом этапе планируется установить 62 таких знака на наиболее критических с точки зрения безопасности переходах.
По словам, директора коммунального дорожно-строительного предприятия Вячеслава Николенко, предприятие уже приобрело несколько различных видов таких знаков – по одному образцу. Также предприятие имеет опытный образец такого знака собственной разработки.
Теперь их установят и будут проводить экспериментальные испытания. При отборе знака будут учитываются требования ДСТУ, эксплуатационные характеристики и цена.
В первую очередь экспериментальные знаки установят по ул. Шевченко около 16 лицея и стадиона им. Гагарина.
В Чернигове будут новые появятся дорожные знаки
- Вчера, 16:32
- Просмотров: 36
Специализированное коммунальное дорожно-строительное предприятие, в обязанности которого входит содержание и оснащение уличной сети города и системы уличного освещения, готовится к постепенному переоснащению нерегулируемых пешеходных переходов на улицах Чернигова.
На таких переходах будут устанавливаться дорожные знаки со светодиодной подсветкой в ночное время (знак 5.35.1).
Вместе с такими знаками на этих переходах предприятие намерено делать ночное освещение и самого пешеходного перехода.
На первом этапе планируется установить 62 таких знака на наиболее критических с точки зрения безопасности переходах.
По словам, директора коммунального дорожно-строительного предприятия Вячеслава Николенко, предприятие уже приобрело несколько различных видов таких знаков – по одному образцу. Также предприятие имеет опытный образец такого знака собственной разработки.
Теперь их установят и будут проводить экспериментальные испытания. При отборе знака будут учитываются требования ДСТУ, эксплуатационные характеристики и цена.
В первую очередь экспериментальные знаки установят по ул. Шевченко около 16 лицея и стадиона им. Гагарина.
Источник: 0462.ua
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