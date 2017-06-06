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Президент вручил награду фотографу с Черниговщины
- Вчера, 17:02
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В День журналиста, 6 июня, Президент Петр Порошенко встретился с представителями СМИ и поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что журналистика в Украине на самом деле стала четвертой властью, а среди заслуг журналистов - инициатива по возвращению украинского языка в украинском медиа-пространство.
Петр Порошенко отметил, что подписал Закон о доли государственного языка в средствах массовой информации и поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинском медиа. Президент подчеркнул, что этим решением украинский язык от других языков стала защищенной в Украине. - Никто не против, чтобы с экранов (телевидение - ред.) Звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%. Слава Богу нам удалось это защитить, - отметил он. - Единственное, что могу констатировать - журналистика в Украине на самом деле стала четвертой властью. Игнорировать журналистов на сегодняшний день невозможно и опасно. Это очень важно, и это тоже наша общая победа. Очень хотелось бы, чтобы наша журналистика была объективной, чтобы соблюдались стандартов журналистики. Уверен, что у вас это получается и верю - так будет и дальше, - обратился Глава государства к присутствующим на встрече. Президент поблагодарил представителей отечественных СМИ, которые бок о бок с украинскими воинами эффективно ведут войну по защите украинского информационного суверенитета, территориальной целостности и правды, и настоящей украинской независимости. Также он особо отметил военных журналистов, находящихся в зоне боевых действий, рискуя собственной жизнью, и создают честные объективные репортажи о ситуации на фронте. - Правда с фронта ценится больше всего, поэтому при определении государственных наград мы решили в первую очередь отдать предпочтение тем, кто участвует не в информационной войне, а тем, кто понюхал пороха на линии соприкосновения, во фронтовых окопах ищет правду и рискует жизнью, - отметил Петр Порошенко. Президент также вручил награды журналистам за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня журналиста. Среди награжденных - независимый фотокорреспондент из Чернигова Марианна Хардикова, которой за отвагу и преданность профессиональному долгу во время Революции Достоинства Глава государства вручил орден «За мужество» III степени. В 2013-2014 годах наша землячка освещала события Революции Достоинства, которые происходили в Чернигове и Киеве. Около трех месяцев она практически постоянно находилась на Майдане Незалежности и улице Грушевского, создавая свои фоторепортажи. Фотографии Марианны в то время размещались в местных интернет-изданиях, сети Фейсбук, а также экспонировались на импровизированных уличных выставках. Во время фотосъемок на улице Грушевского в Киеве она получила осколочное ранение в ногу. Позже, во время наступления «Беркута» на улице Институтской, будучи в одежде с маркировкой «Пресса», была жестоко избита Беркутом, получила травмы головы и колена, потеряла фотооборудования. Поскольку больницы были переполнены, лечилась дома. После Революции Достоинства фотосвидетельства Марианны Хардикова с Майдана экспонировались на нескольких «фотосушках» и выставках в Чернигове и Нежине, публиковались в черниговских и киевских Интернет-изданиях, а в сентябре 2014 года демонстрировались на выставке «Революция Достоинства - в сердце событий» в столице Литвы - Вильнюсе. Кроме государственной награды Президент Украины вручил Марианне Хардиков фотооборудования, необходимое ей для профессиональной деятельности. По информации Пресс-службы Президента Украины
Петр Порошенко отметил, что подписал Закон о доли государственного языка в средствах массовой информации и поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинском медиа. Президент подчеркнул, что этим решением украинский язык от других языков стала защищенной в Украине. - Никто не против, чтобы с экранов (телевидение - ред.) Звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%. Слава Богу нам удалось это защитить, - отметил он. - Единственное, что могу констатировать - журналистика в Украине на самом деле стала четвертой властью. Игнорировать журналистов на сегодняшний день невозможно и опасно. Это очень важно, и это тоже наша общая победа. Очень хотелось бы, чтобы наша журналистика была объективной, чтобы соблюдались стандартов журналистики. Уверен, что у вас это получается и верю - так будет и дальше, - обратился Глава государства к присутствующим на встрече. Президент поблагодарил представителей отечественных СМИ, которые бок о бок с украинскими воинами эффективно ведут войну по защите украинского информационного суверенитета, территориальной целостности и правды, и настоящей украинской независимости. Также он особо отметил военных журналистов, находящихся в зоне боевых действий, рискуя собственной жизнью, и создают честные объективные репортажи о ситуации на фронте. - Правда с фронта ценится больше всего, поэтому при определении государственных наград мы решили в первую очередь отдать предпочтение тем, кто участвует не в информационной войне, а тем, кто понюхал пороха на линии соприкосновения, во фронтовых окопах ищет правду и рискует жизнью, - отметил Петр Порошенко. Президент также вручил награды журналистам за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня журналиста. Среди награжденных - независимый фотокорреспондент из Чернигова Марианна Хардикова, которой за отвагу и преданность профессиональному долгу во время Революции Достоинства Глава государства вручил орден «За мужество» III степени. В 2013-2014 годах наша землячка освещала события Революции Достоинства, которые происходили в Чернигове и Киеве. Около трех месяцев она практически постоянно находилась на Майдане Незалежности и улице Грушевского, создавая свои фоторепортажи. Фотографии Марианны в то время размещались в местных интернет-изданиях, сети Фейсбук, а также экспонировались на импровизированных уличных выставках. Во время фотосъемок на улице Грушевского в Киеве она получила осколочное ранение в ногу. Позже, во время наступления «Беркута» на улице Институтской, будучи в одежде с маркировкой «Пресса», была жестоко избита Беркутом, получила травмы головы и колена, потеряла фотооборудования. Поскольку больницы были переполнены, лечилась дома. После Революции Достоинства фотосвидетельства Марианны Хардикова с Майдана экспонировались на нескольких «фотосушках» и выставках в Чернигове и Нежине, публиковались в черниговских и киевских Интернет-изданиях, а в сентябре 2014 года демонстрировались на выставке «Революция Достоинства - в сердце событий» в столице Литвы - Вильнюсе. Кроме государственной награды Президент Украины вручил Марианне Хардиков фотооборудования, необходимое ей для профессиональной деятельности. По информации Пресс-службы Президента Украины
Источник: 0462.ua
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