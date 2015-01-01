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В черниговской маршрутки на ходу отлетело колесо (Фотофакт)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:32
  • Просмотров: 37
В черниговской маршрутки на ходу отлетело колесо (Фотофакт)Сегодня утром на проспекте Победы в маршрутки № 30 отвалилось колесо. Водителю удалось остановить транспорт и все обошлось только повреждением техники. Но учитывая то, с какой скоростью иногда ездят черниговские водители местными дорогами, такая поломка могла бы привести к серьезной ДТП и человеческих жертв.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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