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В черниговской маршрутки на ходу отлетело колесо (Фотофакт)
- Вчера, 17:32
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Сегодня утром на проспекте Победы в маршрутки № 30 отвалилось колесо. Водителю удалось остановить транспорт и все обошлось только повреждением техники. Но учитывая то, с какой скоростью иногда ездят черниговские водители местными дорогами, такая поломка могла бы привести к серьезной ДТП и человеческих жертв.
Источник: cheline.com.ua
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