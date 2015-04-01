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На Черниговщине медик носил психотропы в исправительную колонию
- Вчера, 18:06
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и оперативными работниками «Менской исправительной колонии» разоблачили на Черниговщине механизм снабжения психотропных веществ в учреждения.
Об этом ЧЕline овидомилы в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области. Правоохранители установили, что один из медицинских работников колонии, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически приносил на режимную территорию психотропы и реализовывал их заключенным. Злоумышленник заказывал наркотики в других регионах Украины и получал их в почтовых отправлениях. Сотрудники СБУ задержали работника исправительного учреждения при попытке пронести среди личных вещей около семидесяти миллиграммов психотропного вещества первитина. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Об этом ЧЕline овидомилы в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области. Правоохранители установили, что один из медицинских работников колонии, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически приносил на режимную территорию психотропы и реализовывал их заключенным. Злоумышленник заказывал наркотики в других регионах Украины и получал их в почтовых отправлениях. Сотрудники СБУ задержали работника исправительного учреждения при попытке пронести среди личных вещей около семидесяти миллиграммов психотропного вещества первитина. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Источник: cheline.com.ua
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