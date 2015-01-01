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В Чернигове орудовал "серийный" вор мобильных телефонов
- Вчера, 13:31
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Полицейские уголовного розыска полиции Чернигова задержали 33-летнего карманника, который похитил у местных жителей около десятка мобильных телефонов.
В Черниговский отдел полиции поступали обращения от черниговцев по фактам похищения мобильных телефонов. Места совершения преступлений и способ совершения указывали на то, что кражи совершает один и тот же человек.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к кражам причастен ранее судимый за аналогичные преступления черниговец, который употребляет наркотические средства.
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Вор рассказал правоохранителям, что выбирал своих жертв или на остановке общественного транспорта или в магазинах. Когда владельцы отвлекались, похищал из кармана одежды или сумки мобильные телефоны.
Похищенное закладывал в ломбарды города или продавал с рук. Так, похищенный из кармана сумочки у черниговчанки мобильный телефон стоимостью 5600 гривен, мужчина продал всего за несколько сотен гривен, а деньги тратил на наркотики.
По фактам краж возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража2") - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
В Черниговский отдел полиции поступали обращения от черниговцев по фактам похищения мобильных телефонов. Места совершения преступлений и способ совершения указывали на то, что кражи совершает один и тот же человек.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к кражам причастен ранее судимый за аналогичные преступления черниговец, который употребляет наркотические средства.
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Вор рассказал правоохранителям, что выбирал своих жертв или на остановке общественного транспорта или в магазинах. Когда владельцы отвлекались, похищал из кармана одежды или сумки мобильные телефоны.
Похищенное закладывал в ломбарды города или продавал с рук. Так, похищенный из кармана сумочки у черниговчанки мобильный телефон стоимостью 5600 гривен, мужчина продал всего за несколько сотен гривен, а деньги тратил на наркотики.
По фактам краж возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража2") - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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