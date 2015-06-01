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В Чернигове хотят строить завод по производству противопожарного оборудования

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:09
  • Просмотров: 28
Сегодня в помещении Черниговской областной государственной администрации подписан Меморандум о взаимопонимании между тремя сторонами: Черниговской областной государственной администрацией, Черниговским городским советом и компанией NAFFCO.

Документ подписали Председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич, Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко и Генеральный представитель компании NationalFireFightingManufacturingFZCO (NAFFCO) в Украине Абед Алуан.

В соответствии с положениями Меморандума, арабская компания как инвестор намерена открыть в Чернигове завод по производству противопожарного оборудования. Продукция этого завода будет производиться под торговой маркой NAFFCO, но маркироваться как «Сделано в Украине».

В настоящее время объем инвестиций не известен, но по словам генерального представителя компании NAFFCO - Абеда Алуана и менеджера завода по изготовлению пожарных насосов - Юсуфа Абу Хадхоуда для старта планируется инвестировать примерно от 1,5 до 3 млн долларов США.

Владислав Атрошенко:

- Это очень важно для развития нашего города. Где именно будет расположен новый завод, пока неизвестно. Выбирать место - право инвестора.

Мы уже предлагали несколько вариантов, в том числе и на территории технопарка "Химволокно", где есть и возможность подключения к электросетям.

Но инвесторы, возможно, имеют свои взгляды на это. Если они собираются строить помещения с нуля, то это может быть какое-то другое место.

Они планируют инвестировать в черниговский производство 2-3 млн долл. США.

Это не слишком большой объем инвестиций, но мы заинтересованы в них, потому что наша цель - развитие города и создание новых рабочих мест.



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Источник: 0462.ua

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