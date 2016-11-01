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Обворовали известного черниговского коллекционера
- Вчера, 14:33
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Вчера, 7 июня, в полицию обратился черниговец 1925 года рождения с заявлением о краже, сообщает "Високий вал".
Из его квартиры исчезла книга "Евангелие", 40 000 гривен, изделия из желтого металла, золотые червонцы и серебряные монеты.
Как стало известно изданию из собственных источников, жертвой злоумышленников, скорее всего, стал известный черниговский коллекционер Валентин Шур.
Високий Вал
Из его квартиры исчезла книга "Евангелие", 40 000 гривен, изделия из желтого металла, золотые червонцы и серебряные монеты.
Как стало известно изданию из собственных источников, жертвой злоумышленников, скорее всего, стал известный черниговский коллекционер Валентин Шур.
Високий Вал
Источник: 0462.ua
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