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Обворовали известного черниговского коллекционера

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:33
  • Просмотров: 34
Обворовали известного черниговского коллекционераВчера, 7 июня, в полицию обратился черниговец 1925 года рождения с заявлением о краже, сообщает "Високий вал".

Из его квартиры исчезла книга "Евангелие", 40 000 гривен, изделия из желтого металла, золотые червонцы и серебряные монеты.

Как стало известно изданию из собственных источников, жертвой злоумышленников, скорее всего, стал известный черниговский коллекционер Валентин Шур.

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Источник: 0462.ua

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