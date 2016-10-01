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Гройсман проверил качество ткани на «Чексиле»
- Вчера, 15:00
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В Чернигов сегодня приехал Премьер-министр Украины. Он посетил камвольно-суконную компанию «Чексил».
Экскурсию Владимиру Гройсману устроили не просто так, а потому что предприниматели хотят получить государственный заказ на изготовление спецодежды.
Ведь в Чернигове сейчас изготавливают униформу для силовых структур.
О самом предприятии Премьер-министр отозвался неоднозначно, однако сообщил, что государство должно способствовать развитию легкой промышленности.
Сами же руководители компании «Чексил» уверяют: работают не на полную мощность, но могут производить вдвое больше ткани, ведь имеют обновленную итальянскими станками техническую базу.
Правда, эти станки не новые, за рубежом они были в использовании.
«На предприятии среди работников не все местные. Значительную часть составляют итальянцы и белорусы », - сообщил один из руководителей предприятия.
После «Чексила» Владимир Гройсман отправился на форум предпринимателей.
cheline.com.ua
Экскурсию Владимиру Гройсману устроили не просто так, а потому что предприниматели хотят получить государственный заказ на изготовление спецодежды.
Ведь в Чернигове сейчас изготавливают униформу для силовых структур.
О самом предприятии Премьер-министр отозвался неоднозначно, однако сообщил, что государство должно способствовать развитию легкой промышленности.
Сами же руководители компании «Чексил» уверяют: работают не на полную мощность, но могут производить вдвое больше ткани, ведь имеют обновленную итальянскими станками техническую базу.
Правда, эти станки не новые, за рубежом они были в использовании.
«На предприятии среди работников не все местные. Значительную часть составляют итальянцы и белорусы », - сообщил один из руководителей предприятия.
После «Чексила» Владимир Гройсман отправился на форум предпринимателей.
cheline.com.ua
Источник: 0462.ua
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