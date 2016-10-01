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Гройсман проверил качество ткани на «Чексиле»

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:00
  • Просмотров: 50
Гройсман проверил качество ткани на «Чексиле»В Чернигов сегодня приехал Премьер-министр Украины. Он посетил камвольно-суконную компанию «Чексил».

Экскурсию Владимиру Гройсману устроили не просто так, а потому что предприниматели хотят получить государственный заказ на изготовление спецодежды.

Ведь в Чернигове сейчас изготавливают униформу для силовых структур.

О самом предприятии Премьер-министр отозвался неоднозначно, однако сообщил, что государство должно способствовать развитию легкой промышленности.

Сами же руководители компании «Чексил» уверяют: работают не на полную мощность, но могут производить вдвое больше ткани, ведь имеют обновленную итальянскими станками техническую базу.

Правда, эти станки не новые, за рубежом они были в использовании.

«На предприятии среди работников не все местные. Значительную часть составляют итальянцы и белорусы », - сообщил один из руководителей предприятия.

После «Чексила» Владимир Гройсман отправился на форум предпринимателей.

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Источник: 0462.ua

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