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В Чернигове перекроют движение транспорта от улицы Шевченко до проспекта Мира (Схема объезда)
- Вчера, 15:39
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Управление транспорта и связи городского совета сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на улице Преображенской и участке улицы Пушкина, в соответствии с решением исполнительного комитета Черниговского городского совета от 6 июня 2017 «О перекрытии движения автотранспорта», с 9 по 30 июня будет перекрыто движение автотранспорта на участке улично-дорожной сети от улицы Шевченко до проспекта Мира.
Об этом ЧЕline сообщили в управлении транспорта и связи городского совета. В зону перекрытия попадает часть улицы Пушкина и улица Преображенская. На время проведения дорожно-ремонтных работ будет круглосуточно открыт проезд по проспекту Мира от перекрестка с улицей Преображенской до перекрестка с улицей Шевченко. В связи с этим, временно вносятся изменения в маршруты движения автобусных маршрутов № 7, 30; 33; 36. Троллейбусный маршрут №8 на время перекрытия не будет. В частности: - автобусы от Красного моста в направлении улицы Толстого будут двигаться по ул. Гетьмана Полуботка, Красной площади, просп. Мира, ул. Елецкой; - в обратном направлении, автобусы от перекрестка ул. Мира с ул. Преображенской будут двигаться, по проспекту Мира в направлении Красной площади до перекрестка с ул. Шевченко и далее по маршрутам; Троллейбусный маршрут №8 будет двигаться в направлении ул. Пуховая от остановки «Чексил» по ул. И. Мазепы, проспекта Победы до остановки «Центральный рынок», затем через ул. Кирпоноса и Красную площадь на ул. Шевченко, до остановки «Красный мост» и далее по маршруту. В обратном направлении: от Красного моста до остановок «ул. Гетмана Полуботка »,« Драмтеатр »,« Центральный рынок »и далее в направлении комбината« Чексил ». Просим извинить за временные неудобства. Схема перекрытия движения:
Об этом ЧЕline сообщили в управлении транспорта и связи городского совета. В зону перекрытия попадает часть улицы Пушкина и улица Преображенская. На время проведения дорожно-ремонтных работ будет круглосуточно открыт проезд по проспекту Мира от перекрестка с улицей Преображенской до перекрестка с улицей Шевченко. В связи с этим, временно вносятся изменения в маршруты движения автобусных маршрутов № 7, 30; 33; 36. Троллейбусный маршрут №8 на время перекрытия не будет. В частности: - автобусы от Красного моста в направлении улицы Толстого будут двигаться по ул. Гетьмана Полуботка, Красной площади, просп. Мира, ул. Елецкой; - в обратном направлении, автобусы от перекрестка ул. Мира с ул. Преображенской будут двигаться, по проспекту Мира в направлении Красной площади до перекрестка с ул. Шевченко и далее по маршрутам; Троллейбусный маршрут №8 будет двигаться в направлении ул. Пуховая от остановки «Чексил» по ул. И. Мазепы, проспекта Победы до остановки «Центральный рынок», затем через ул. Кирпоноса и Красную площадь на ул. Шевченко, до остановки «Красный мост» и далее по маршруту. В обратном направлении: от Красного моста до остановок «ул. Гетмана Полуботка »,« Драмтеатр »,« Центральный рынок »и далее в направлении комбината« Чексил ». Просим извинить за временные неудобства. Схема перекрытия движения:
Источник: http://cheline.com.ua
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