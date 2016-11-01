﻿﻿ В Чернигове перекроют движение транспорта от улицы Шевченко до проспекта Мира (Схема объезда) » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове перекроют движение транспорта от улицы Шевченко до проспекта Мира (Схема объезда)
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове перекроют движение транспорта от улицы Шевченко до проспекта Мира (Схема объезда)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:39
  • Просмотров: 34
В Чернигове перекроют движение транспорта от улицы Шевченко до проспекта Мира (Схема объезда)Управление транспорта и связи городского совета сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на улице Преображенской и участке улицы Пушкина, в соответствии с решением исполнительного комитета Черниговского городского совета от 6 июня 2017 «О перекрытии движения автотранспорта», с 9 по 30 июня будет перекрыто движение автотранспорта на участке улично-дорожной сети от улицы Шевченко до проспекта Мира.

Об этом ЧЕline сообщили в управлении транспорта и связи городского совета. В зону перекрытия попадает часть улицы Пушкина и улица Преображенская. На время проведения дорожно-ремонтных работ будет круглосуточно открыт проезд по проспекту Мира от перекрестка с улицей Преображенской до перекрестка с улицей Шевченко. В связи с этим, временно вносятся изменения в маршруты движения автобусных маршрутов № 7, 30; 33; 36. Троллейбусный маршрут №8 на время перекрытия не будет. В частности: - автобусы от Красного моста в направлении улицы Толстого будут двигаться по ул. Гетьмана Полуботка, Красной площади, просп. Мира, ул. Елецкой; - в обратном направлении, автобусы от перекрестка ул. Мира с ул. Преображенской будут двигаться, по проспекту Мира в направлении Красной площади до перекрестка с ул. Шевченко и далее по маршрутам; Троллейбусный маршрут №8 будет двигаться в направлении ул. Пуховая от остановки «Чексил» по ул. И. Мазепы, проспекта Победы до остановки «Центральный рынок», затем через ул. Кирпоноса и Красную площадь на ул. Шевченко, до остановки «Красный мост» и далее по маршруту. В обратном направлении: от Красного моста до остановок «ул. Гетмана Полуботка »,« Драмтеатр »,« Центральный рынок »и далее в направлении комбината« Чексил ». Просим извинить за временные неудобства. Схема перекрытия движения:шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Блокада перекрестка проспекта Мира и улицы Героев Чернобыля продлена на две ...

Ремонт участка проспекта Мира не закончен в срок. В связи с этим ограничения на проезд транспорта

В центре Чернигова перекрывают движение на две недели

Вниманию водителей: движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Казацкой будет перекрыто до 15

В Чернигове новые изменения в маршрутах общественного транспорта

На пять дней (25-29 мая) в Чернигове вводятся временные изменения движения городского

На выходные перекроют Красную площадь

В связи с проведением на Красной площади 27 мая Фестиваля регионального значения "ИМК-Фест», а 28

Проспект Мира в Чернигове скоро перекроют

С 10 по 31 мая на участке проспекта Мира от ул. Мартина Небабы (бывшая ул. Боженко) до ул.

Внимание! Объявления о перекрытии движения (схема объезда)

Со 2 по 7 ноября включительно в Чернигове в связи с проведением капитальных ремонтных работ на
﻿
Видео
Без виз в ЕС: не хитрите на границе и не нарушайте правила е... Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены! Найти работу своей мечты помогают мультики Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети