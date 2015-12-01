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Мужские разборки: арматурой по руке с клевера
- Вчера, 16:01
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К Черниговского отдела полиции обратился 72-летний гражданин и сообщил, что вблизи СТ «Урожай» по проспекту Мира ему нанес телесные повреждения 57-летний черниговец. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
По словам обидчика, пострадавший несколько раз приезжал и воровал клевер. Замечания не действовали. Поэтому, когда дедушка снова взялся за старое, человек схватил кусок арматуры и ударил беднягу по руке, и будто ее сломал. Дедушка ушел, к тому же сказал, что нападающий отобрал у него велосипеда. Зато младший мужчина факт отъема двухколесного отрицает, мол, взял его, чтобы никто не украл. Сейчас происходит проверка.
По словам обидчика, пострадавший несколько раз приезжал и воровал клевер. Замечания не действовали. Поэтому, когда дедушка снова взялся за старое, человек схватил кусок арматуры и ударил беднягу по руке, и будто ее сломал. Дедушка ушел, к тому же сказал, что нападающий отобрал у него велосипеда. Зато младший мужчина факт отъема двухколесного отрицает, мол, взял его, чтобы никто не украл. Сейчас происходит проверка.
Источник: http://cheline.com.ua
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