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Мужские разборки: арматурой по руке с клевера

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:01
  • Просмотров: 27
Мужские разборки: арматурой по руке с клевераК Черниговского отдела полиции обратился 72-летний гражданин и сообщил, что вблизи СТ «Урожай» по проспекту Мира ему нанес телесные повреждения 57-летний черниговец. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

По словам обидчика, пострадавший несколько раз приезжал и воровал клевер. Замечания не действовали. Поэтому, когда дедушка снова взялся за старое, человек схватил кусок арматуры и ударил беднягу по руке, и будто ее сломал. Дедушка ушел, к тому же сказал, что нападающий отобрал у него велосипеда. Зато младший мужчина факт отъема двухколесного отрицает, мол, взял его, чтобы никто не украл. Сейчас происходит проверка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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