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В черниговском детсаду ребенок сломала ногу
- Вчера, 16:26
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В детском саду № 57 воспитанник сломал ногу. У мальчика розстибнулась застежка-липучка на тапочки, он на нее наступил и упал. Сейчас малыш находится на лечении в детской областной больнице, лежит на вытяжке. С ним постоянно рядом мать и брат и сестренка, которых не с кем оставить. В детском саду говорят, что мальчик идет на поправку и что это был несчастный случай. Источник: еженедельник «Весть»
Источник: 0462.ua
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