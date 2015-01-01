﻿﻿ Черниговец в своем дворе обнаружил кладбище » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговец в своем дворе обнаружил кладбище
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговец в своем дворе обнаружил кладбище

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:01
  • Просмотров: 40
Черниговец в своем дворе обнаружил кладбищеНеординарная ситуация случилась в Чернигове по улице Леси Украинский. Человек в своем дворе копал яму для туалета и откопал человеческий череп и кости. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. На место выехала следственно-оперативная группа. Обнаружено около трех десятков костей и череп. Остатки направлены на экспертизу. Говорят, что на этом месте раньше было кладбище.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговец разбил себе голову и умер

К Черниговского горотдела полиции обратилась врач кареты скорой медицинской помощи. Женщина

Убийственный футбол: 7-летнему мальчику сломали ногу

К Черниговского горотдела полиции обратился 34-летний житель областного центра. Черниговец заявил,

«Подарок» полиции на 8 марта – граната на кладбище

Накануне выходного возле одного из городских кладбищ граждане обнаружили гранату Ф-1 и немедленно

Черниговец на рынке «развел» продавщицу на трусы

Очередную фальшивку изъяли правоохранители Чернигова. На этот раз 500-гривневой купюрой

В Чернигове «на горячем» задержали квартирного вора

Около трех часов ночи полицейские охраны задержали злоумышленника, который пытался совершить кражу

На Красносельского взломали ВАЗ и повредили Fiat Brava

С неприятностей началось утро понедельника для владельца автомобиля Fiat Brava. Около 7 утра он
﻿
Видео
Без виз в ЕС: не хитрите на границе и не нарушайте правила е... Курение и собаки на «Золотом берегу» в Чернигове запрещены! Найти работу своей мечты помогают мультики Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети