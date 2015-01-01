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Черниговец в своем дворе обнаружил кладбище
- Вчера, 17:01
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Неординарная ситуация случилась в Чернигове по улице Леси Украинский. Человек в своем дворе копал яму для туалета и откопал человеческий череп и кости. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. На место выехала следственно-оперативная группа. Обнаружено около трех десятков костей и череп. Остатки направлены на экспертизу. Говорят, что на этом месте раньше было кладбище.
Источник: http://cheline.com.ua
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