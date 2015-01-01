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Собачий рай, или куда на Черниговщине деть умершего домашнего любимца
- Вчера, 17:32
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Бесспорно, для каждого, кто держит дома собаку, кота или рыбок в аквариуме, домашние любимцы становятся как членами семьи. Люди заботятся о них, гуляют с ними, покупают вкусненькое, а пушистые любимцы благодарят теплом и любовью. Поэтому когда умирает домашнее животное, владельцы переживают настоящее горе.
К тому же, возникают вопросы: как и где похоронить домашнего любимца. Помню, как несколько лет назад коллега рассказывала, что у нее дома жили рыбки. И они очень нравились ее маленькой дочери. Но так случилось, что рыбки умерли. Но поскольку ребенок очень к ним привязалась, мать решила не просто спустить их в унитаз, а положила рыбок в спичечный коробок и закопала во дворе. Убеждена, что тот, у кого дома нет четвероногих, хвостатых, пернатых или чешуйчатых любимцев, уже с этого посмеялся. Но людям, которые возникали перед этой проблемой, тем более горожанам, не до смеха. В то же время также надо помнить о европейском векторе интеграции. А там проблему решают цивилизованно. Но об этом чуть позже. Когда умерла собака в другой моей подруги, то семья на самом деле не знала, как его похоронить. В контейнер для мусора четвероногого не выкинешь. Во-первых, этого делать нельзя, а во-вторых, это как-то слишком бессердечно и кощунственно. Поэтому и пришлось супругам садиться в машину (хорошо, если она есть) и везти тело собачки в ближайшее рощи под Черниговом. Зооволонтеры единогласно утверждают, что проблема с захоронением животных на Черниговщине существует, и, кажется, пока никто ее решать особо не торопится. «В Чернигове нет места для централизованного захоронения собак и кошек. Поэтому умерших животных закапывают где-нибудь, обычно за городом. Для защитников животных это вопрос очень болезненный, ведь прячем их на своих участках или в лес вывозим. Речь идет и о бездомных собак, которых убили, отравили, а такие случаи в нашем городе случаются, и о тех, которые умерли из-за болезни. Диалог с представителями власти на эту тему у нас был и не один раз. Уже все знают, что в городе строят центр для стерилизации животных. И там планируют сделать крематорий. Но строительство центра продвигается очень-очень медленно », - сказала зооволонтер Марина Постол. О многострадальный центр ЧЕline писал и неоднократно. Поэтому обратили внимание: только о нем заходит речь, чиновники становятся немногословны. И на этот раз ничего нового не рассказали. Разве что говорят, что работы должны завершить в этом году. А раньше обещали до 1 января, затем до марта. Но воз и ныне там ... Информацию, при центре будет крематорий, подтверждают, но никто не знает, сколько будут стоить услуги кремации. Такая сейчас ситуация. Поэтому по оптимистическим прогнозам владельцы животных будут возить умерших любимцев в лесополосы по крайней мере еще полгода. Сейчас настало время заглянуть, как эту проблему решают в мире. Сегодня в США есть 640 кладбищ домашних животных, в Германии - 210, во Франции - 140. Захоронение обходятся хозяевам от 100 до 3000 долларов. Известное кладбище - в Мюнхене. Его хозяин Эрхард Кресс берет за захоронение даже морской свинки не менее 500 евро. К цене входят стоимость гроба из картона и уход за могилой в течение года. Существуют и более эксцентричные случаи захоронения - заморозка усопших четвероногих. Эта процедура называется «криогенная заморозка" и стоит более тысячи долларов. В Японии к проблеме памяти своих животных подошли просто - труп любимого питомца кремируют, а в Интернете на специальном сайте заводят страницу памяти. А есть и настоящие кладбища для пушистых друзей (в Токио есть семь кладбищ для четвероногих, обычно у подножия буддийских храмов). Там урны с прахом домашних собак стоят в нишах и украшены цветами, рядом с ними - мисочки с водой и кормом, любимая игрушка. А чтобы из памяти не пошел образ покойного друга, возле урны обязательно размещают его фотографию. В Москве тоже существует официальное кладбище для животных. Оно больше похоже на парк - зеленые лужайки, цветы, дорожки. Хотя трупы закапывать не позволяют (хотя и бывшая промзона, но рядом течет река Восточная), хозяева ограничиваются погребением праха животных. Его или закапывают в землю и ставят памятник, или замуровывают в колумбарий, функцию которого здесь выполняет кирпичная стена. В Саду построена своя Аллея героев, Сад воспоминаний, Озеро вздохов ... Похоже, что Чернигову до такого уровня еще далеко. Но все-таки надеемся, что и в этом вопросе вскоре состоятся хотя бы какие-то положительные сдвиги. В Европу все же направляемся.
К тому же, возникают вопросы: как и где похоронить домашнего любимца. Помню, как несколько лет назад коллега рассказывала, что у нее дома жили рыбки. И они очень нравились ее маленькой дочери. Но так случилось, что рыбки умерли. Но поскольку ребенок очень к ним привязалась, мать решила не просто спустить их в унитаз, а положила рыбок в спичечный коробок и закопала во дворе. Убеждена, что тот, у кого дома нет четвероногих, хвостатых, пернатых или чешуйчатых любимцев, уже с этого посмеялся. Но людям, которые возникали перед этой проблемой, тем более горожанам, не до смеха. В то же время также надо помнить о европейском векторе интеграции. А там проблему решают цивилизованно. Но об этом чуть позже. Когда умерла собака в другой моей подруги, то семья на самом деле не знала, как его похоронить. В контейнер для мусора четвероногого не выкинешь. Во-первых, этого делать нельзя, а во-вторых, это как-то слишком бессердечно и кощунственно. Поэтому и пришлось супругам садиться в машину (хорошо, если она есть) и везти тело собачки в ближайшее рощи под Черниговом. Зооволонтеры единогласно утверждают, что проблема с захоронением животных на Черниговщине существует, и, кажется, пока никто ее решать особо не торопится. «В Чернигове нет места для централизованного захоронения собак и кошек. Поэтому умерших животных закапывают где-нибудь, обычно за городом. Для защитников животных это вопрос очень болезненный, ведь прячем их на своих участках или в лес вывозим. Речь идет и о бездомных собак, которых убили, отравили, а такие случаи в нашем городе случаются, и о тех, которые умерли из-за болезни. Диалог с представителями власти на эту тему у нас был и не один раз. Уже все знают, что в городе строят центр для стерилизации животных. И там планируют сделать крематорий. Но строительство центра продвигается очень-очень медленно », - сказала зооволонтер Марина Постол. О многострадальный центр ЧЕline писал и неоднократно. Поэтому обратили внимание: только о нем заходит речь, чиновники становятся немногословны. И на этот раз ничего нового не рассказали. Разве что говорят, что работы должны завершить в этом году. А раньше обещали до 1 января, затем до марта. Но воз и ныне там ... Информацию, при центре будет крематорий, подтверждают, но никто не знает, сколько будут стоить услуги кремации. Такая сейчас ситуация. Поэтому по оптимистическим прогнозам владельцы животных будут возить умерших любимцев в лесополосы по крайней мере еще полгода. Сейчас настало время заглянуть, как эту проблему решают в мире. Сегодня в США есть 640 кладбищ домашних животных, в Германии - 210, во Франции - 140. Захоронение обходятся хозяевам от 100 до 3000 долларов. Известное кладбище - в Мюнхене. Его хозяин Эрхард Кресс берет за захоронение даже морской свинки не менее 500 евро. К цене входят стоимость гроба из картона и уход за могилой в течение года. Существуют и более эксцентричные случаи захоронения - заморозка усопших четвероногих. Эта процедура называется «криогенная заморозка" и стоит более тысячи долларов. В Японии к проблеме памяти своих животных подошли просто - труп любимого питомца кремируют, а в Интернете на специальном сайте заводят страницу памяти. А есть и настоящие кладбища для пушистых друзей (в Токио есть семь кладбищ для четвероногих, обычно у подножия буддийских храмов). Там урны с прахом домашних собак стоят в нишах и украшены цветами, рядом с ними - мисочки с водой и кормом, любимая игрушка. А чтобы из памяти не пошел образ покойного друга, возле урны обязательно размещают его фотографию. В Москве тоже существует официальное кладбище для животных. Оно больше похоже на парк - зеленые лужайки, цветы, дорожки. Хотя трупы закапывать не позволяют (хотя и бывшая промзона, но рядом течет река Восточная), хозяева ограничиваются погребением праха животных. Его или закапывают в землю и ставят памятник, или замуровывают в колумбарий, функцию которого здесь выполняет кирпичная стена. В Саду построена своя Аллея героев, Сад воспоминаний, Озеро вздохов ... Похоже, что Чернигову до такого уровня еще далеко. Но все-таки надеемся, что и в этом вопросе вскоре состоятся хотя бы какие-то положительные сдвиги. В Европу все же направляемся.
Источник: http://cheline.com.ua
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