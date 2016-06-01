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Украинец ехал через черниговскую границу с патронами
- Вчера, 18:34
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Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины автомобиля KIA сработала служебная собака Честер. Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Во время более детального осмотра автомобиля пограничный наряд совместно с сотрудником таможни в подлокотнике между передними сиденьями обнаружил 35 патронов к пистолету травматического действия калибра 9 мм. В отношении правонарушителя составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а сами патроны изъяты.
Во время более детального осмотра автомобиля пограничный наряд совместно с сотрудником таможни в подлокотнике между передними сиденьями обнаружил 35 патронов к пистолету травматического действия калибра 9 мм. В отношении правонарушителя составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а сами патроны изъяты.
Источник: http://cheline.com.ua
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