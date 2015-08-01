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Полицейские Черниговщины нашли похищенные у них камеры видеонаблюдения
- Сегодня, 14:06
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Раскрытие данного преступления для сотрудников полиции - принципиальный вопрос, ведь «умные» камеры были установлены по инициативе правоохранительных органов и за бюджетные средства.
Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Национальной
полиции в Черниговской области задержали двух черниговцев, которые похитили семь камер
видеонаблюдения на севере области.
Два молодых решили, что украв камеры, за которые отвечает полиция, они
избегут наказания по закону. Однако правоохранители не позволят посягать на
технику, которая призвана защищать общественный порядок в области и находить
воров.
Оба мужчины признались, что именно они похитили три камеры в Новгород
Северском и четыре в Соснице. Один из них хорошо разбирается в ремонте и
комплектации компьютерной техники, в том числе и камер наружного
видеонаблюдения, поэтому недаром в глаза злоумышленникам упали сверхсовременные камеры.
Мужчины пытались похитить их аккуратно, чтобы не попасть в поле зрения камер.
Однако, по иронии судьбы, их удалось разыскать благодаря другим «умным» камерам,
самостоятельно проанализировали путь передвижения автомобиля, задействованного в кражах.
Остальное - дело техники.
Кстати, это не единственное преступление, которое работники полиции разоблачили благодаря «умным»
камерам наружного видеонаблюдения, несмотря на то, что они пока работают в
тестовом режиме. Таким образом, есть возможность оценить камеры видеонаблюдения
в действии.
На охоту за техникой мужчины выходили ночью, а их орудием труда был
обычный металлический трос. При падении некоторые камеры повредились, но навыки
ремонта помогли 30-летнему черниговцу устранить все недостатки.
Камеры злоумышленники похищали с целью дальнейшего сбыта, но реализовать «товар»
ловкачам не суждено, ведь их успели найти правоохранители. сейчас сотрудники
полиции проверяют возможную причастность молодых к другим преступлениям.
По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного
кодекса Украины (кража). Злоумышленникам «светит» наказание в виде
лишение свободы на срок до ֹ пяти лет.
Похищенные камеры уже изъяты правоохранителями и в ближайшее время снова
будут установлены на въездах-выездах из Сосници и Новгорода-Северского.
сектор коммуникации
Полиции Черниговской области
Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Национальной
полиции в Черниговской области задержали двух черниговцев, которые похитили семь камер
видеонаблюдения на севере области.
Два молодых решили, что украв камеры, за которые отвечает полиция, они
избегут наказания по закону. Однако правоохранители не позволят посягать на
технику, которая призвана защищать общественный порядок в области и находить
воров.
Оба мужчины признались, что именно они похитили три камеры в Новгород
Северском и четыре в Соснице. Один из них хорошо разбирается в ремонте и
комплектации компьютерной техники, в том числе и камер наружного
видеонаблюдения, поэтому недаром в глаза злоумышленникам упали сверхсовременные камеры.
Мужчины пытались похитить их аккуратно, чтобы не попасть в поле зрения камер.
Однако, по иронии судьбы, их удалось разыскать благодаря другим «умным» камерам,
самостоятельно проанализировали путь передвижения автомобиля, задействованного в кражах.
Остальное - дело техники.
Кстати, это не единственное преступление, которое работники полиции разоблачили благодаря «умным»
камерам наружного видеонаблюдения, несмотря на то, что они пока работают в
тестовом режиме. Таким образом, есть возможность оценить камеры видеонаблюдения
в действии.
На охоту за техникой мужчины выходили ночью, а их орудием труда был
обычный металлический трос. При падении некоторые камеры повредились, но навыки
ремонта помогли 30-летнему черниговцу устранить все недостатки.
Камеры злоумышленники похищали с целью дальнейшего сбыта, но реализовать «товар»
ловкачам не суждено, ведь их успели найти правоохранители. сейчас сотрудники
полиции проверяют возможную причастность молодых к другим преступлениям.
По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного
кодекса Украины (кража). Злоумышленникам «светит» наказание в виде
лишение свободы на срок до ֹ пяти лет.
Похищенные камеры уже изъяты правоохранителями и в ближайшее время снова
будут установлены на въездах-выездах из Сосници и Новгорода-Северского.
сектор коммуникации
Полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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