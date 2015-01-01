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Бывшему руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности
- Сегодня, 14:33
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Бывшему руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности, что привело к обвалу здания общежития в г.. Чернигове, в результате которого погиб человек
Под процессуальным руководством прокуратуры области бывшему руководителю коммунального предприятия Чернигова сообщено о подозрении в служебной халатности, что привело к разрушению 12 декабря прошлого года несущих элементов четырехэтажного жилого здания общежития по ул. Попудренко, в результате которого пострадали люди.
Согласно выводам экспертов за служебной халатности интересам отдельных граждан и территориальной общине города причинен материальный ущерб на общую сумму более 27 млн грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия).
Досудебное расследование продолжается.
Под процессуальным руководством прокуратуры области бывшему руководителю коммунального предприятия Чернигова сообщено о подозрении в служебной халатности, что привело к разрушению 12 декабря прошлого года несущих элементов четырехэтажного жилого здания общежития по ул. Попудренко, в результате которого пострадали люди.
Согласно выводам экспертов за служебной халатности интересам отдельных граждан и территориальной общине города причинен материальный ущерб на общую сумму более 27 млн грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия).
Досудебное расследование продолжается.
Источник: 4ernigiv.info
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