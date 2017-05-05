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Об изменениях требований валютного законодательства
- Сегодня, 15:15
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Главное управление ДФС в Черниговской области обращает внимание налогоплательщиков, осуществляющих валютные операции, ситуация на денежно-кредитном и валютном рынках Украины регулируется Постановлением правления Национального банка Украины от 13.12.2016 №410, в которой были внесены изменения Постановлениями правления Национального банка Украины от 04.04.2017 года №30 и от 25.05.2017 года №41.
В данное время по этой Постановлением с изменениями и дополнениями
установлено, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров,
предусмотрены в статьях 1 и 2 Закона Украины & quot; О порядке осуществления расчетов в
иностранной валюте & quot ;, осуществляются в срок, не превышающий 180 календарных дней,
начиная с 26.05.2017 года.
Поступления в иностранной валюте, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины,
в том числе непосредственно Национальному банку Украины, в размере 50 процентов
начиная с 05.05.2017 года.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
В данное время по этой Постановлением с изменениями и дополнениями
установлено, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров,
предусмотрены в статьях 1 и 2 Закона Украины & quot; О порядке осуществления расчетов в
иностранной валюте & quot ;, осуществляются в срок, не превышающий 180 календарных дней,
начиная с 26.05.2017 года.
Поступления в иностранной валюте, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины,
в том числе непосредственно Национальному банку Украины, в размере 50 процентов
начиная с 05.05.2017 года.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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