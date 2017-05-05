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Об изменениях требований валютного законодательства

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:15
  • Просмотров: 16
Об изменениях требований валютного законодательстваГлавное управление ДФС в Черниговской области обращает внимание налогоплательщиков, осуществляющих валютные операции, ситуация на денежно-кредитном и валютном рынках Украины регулируется Постановлением правления Национального банка Украины от 13.12.2016 №410, в которой были внесены изменения Постановлениями правления Национального банка Украины от 04.04.2017 года №30 и от 25.05.2017 года №41.

В данное время по этой Постановлением с изменениями и дополнениями

установлено, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров,

предусмотрены в статьях 1 и 2 Закона Украины & quot; О порядке осуществления расчетов в

иностранной валюте & quot ;, осуществляются в срок, не превышающий 180 календарных дней,

начиная с 26.05.2017 года.

Поступления в иностранной валюте, указанные в абзаце первом настоящего пункта,

подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины,

в том числе непосредственно Национальному банку Украины, в размере 50 процентов

начиная с 05.05.2017 года.

Отдел организации работы ГУ ДФС

в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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