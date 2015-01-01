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Общественный совет при ГУ ДФС в Черниговской области одобрил положение и сформировала рабочие органы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:33
  • Просмотров: 14
Общественный совет при ГУ ДФС в Черниговской области одобрил положение и сформировала рабочие органыСегодня в помещении Главного управления ДФС в Черниговской области состоялось второе заседание Общественного совета. Среди главных вопросов повестки дня было принятие Положения об Общественном совете, формирования рабочих органов и тому подобное.

В начале заседания единогласно была утверждена форма официального бланка

Общественного совета при Главном управлении ДФС в Черниговской области. Далее

рассматривали Положения, которым будет руководствоваться в своей работе совещательный орган.

После обсуждения предложений поступавших и голосования, Положение было

одобрено членами совета без поправок и будет передан на утверждение государственном

органа.

Третьим в повестке дня был вопрос избрания заместителей председателя

Общественного совета. По представлению председателя совета Сергея Калашник, заместителями были

выбраны Дмитрий Адаменко и Олег Кириенко.

С целью эффективной работы совещательного органа, на заседании был сформирован

два профессиональные комитеты: Комитет по вопросам налоговой политики и Комитет по вопросам

противодействия коррупции.

Сразу после формирования комитетов были выбраны их головы. Комитет по вопросам

налоговой политики возглавил Дмитрий Адаменко, а Комитет по вопросам противодействия

коррупции - Инна Клименок.

Следовательно, согласно только одобренного Положения об Общественном совете, к

Правление Общественного совета при ГУ ДФС в Черниговской области вошли: председатель

совета - Сергей Калашник, заместители и главы комитетов - Дмитрий Адаменко, Олег

Кириенко и Инна Клименок.

В завершение члены Общественного совета высказали свои предложения по

работы комитетов и Правления, а также пожелания успехов и побед.

Отдел организации работы ГУ ДФС

в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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