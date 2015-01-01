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Общественный совет при ГУ ДФС в Черниговской области одобрил положение и сформировала рабочие органы
- Сегодня, 15:33
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Сегодня в помещении Главного управления ДФС в Черниговской области состоялось второе заседание Общественного совета. Среди главных вопросов повестки дня было принятие Положения об Общественном совете, формирования рабочих органов и тому подобное.
В начале заседания единогласно была утверждена форма официального бланка
Общественного совета при Главном управлении ДФС в Черниговской области. Далее
рассматривали Положения, которым будет руководствоваться в своей работе совещательный орган.
После обсуждения предложений поступавших и голосования, Положение было
одобрено членами совета без поправок и будет передан на утверждение государственном
органа.
Третьим в повестке дня был вопрос избрания заместителей председателя
Общественного совета. По представлению председателя совета Сергея Калашник, заместителями были
выбраны Дмитрий Адаменко и Олег Кириенко.
С целью эффективной работы совещательного органа, на заседании был сформирован
два профессиональные комитеты: Комитет по вопросам налоговой политики и Комитет по вопросам
противодействия коррупции.
Сразу после формирования комитетов были выбраны их головы. Комитет по вопросам
налоговой политики возглавил Дмитрий Адаменко, а Комитет по вопросам противодействия
коррупции - Инна Клименок.
Следовательно, согласно только одобренного Положения об Общественном совете, к
Правление Общественного совета при ГУ ДФС в Черниговской области вошли: председатель
совета - Сергей Калашник, заместители и главы комитетов - Дмитрий Адаменко, Олег
Кириенко и Инна Клименок.
В завершение члены Общественного совета высказали свои предложения по
работы комитетов и Правления, а также пожелания успехов и побед.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
В начале заседания единогласно была утверждена форма официального бланка
Общественного совета при Главном управлении ДФС в Черниговской области. Далее
рассматривали Положения, которым будет руководствоваться в своей работе совещательный орган.
После обсуждения предложений поступавших и голосования, Положение было
одобрено членами совета без поправок и будет передан на утверждение государственном
органа.
Третьим в повестке дня был вопрос избрания заместителей председателя
Общественного совета. По представлению председателя совета Сергея Калашник, заместителями были
выбраны Дмитрий Адаменко и Олег Кириенко.
С целью эффективной работы совещательного органа, на заседании был сформирован
два профессиональные комитеты: Комитет по вопросам налоговой политики и Комитет по вопросам
противодействия коррупции.
Сразу после формирования комитетов были выбраны их головы. Комитет по вопросам
налоговой политики возглавил Дмитрий Адаменко, а Комитет по вопросам противодействия
коррупции - Инна Клименок.
Следовательно, согласно только одобренного Положения об Общественном совете, к
Правление Общественного совета при ГУ ДФС в Черниговской области вошли: председатель
совета - Сергей Калашник, заместители и главы комитетов - Дмитрий Адаменко, Олег
Кириенко и Инна Клименок.
В завершение члены Общественного совета высказали свои предложения по
работы комитетов и Правления, а также пожелания успехов и побед.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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