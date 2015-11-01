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Правительство утвердило новые условия и распределение субвенции местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин
- Сегодня, 16:21
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7 июня 2017 на заседании Правительства был одобрен проект постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин». Ассоциацию городов Украины на мероприятии представлял Исполнительный директор Ассоциации Александр Слобожан.
Утверждено постановление правительства предусматривает распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин в 2017 году в объеме 1,5 млрд. Грн.
АГУ согласовала проект постановления с замечаниями, которые были учтены. В частности, в 2017 году средства субвенции могут быть использованы на разработку проектной, градостроительной и планировочной документации, погашение бюджетной кредиторской задолженности местных бюджетов, возникшая при осуществлении расходов за счет средств, полученных по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры о соединенных территориальных общин ».
Кроме того, средства субвенции могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, а также капитальный и текущий ремонт улиц и дорог населенных пунктов и других дорог, которые являются составными автомобильных дорог государственного значения (как софинансирование на договорных началах).
Среди условий предоставления субвенции появилась важная новация - по учету потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения при разработке проектной документации, а также при закупке транспортных средств общего пользования, школьных автобусов и тому подобное. Этот подход определяется принципиальной позицией АГУ по практической реализации в Украине принципов Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.
Напоминаем, что 22 мая 2017 подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины в лице Председателя Ассоциации, Киевским городским головой Виталием Кличко и Правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью Раисой Панасюк.
Проект Постановления (скачать)
Утверждено постановление правительства предусматривает распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин в 2017 году в объеме 1,5 млрд. Грн.
АГУ согласовала проект постановления с замечаниями, которые были учтены. В частности, в 2017 году средства субвенции могут быть использованы на разработку проектной, градостроительной и планировочной документации, погашение бюджетной кредиторской задолженности местных бюджетов, возникшая при осуществлении расходов за счет средств, полученных по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры о соединенных территориальных общин ».
Кроме того, средства субвенции могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, а также капитальный и текущий ремонт улиц и дорог населенных пунктов и других дорог, которые являются составными автомобильных дорог государственного значения (как софинансирование на договорных началах).
Среди условий предоставления субвенции появилась важная новация - по учету потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения при разработке проектной документации, а также при закупке транспортных средств общего пользования, школьных автобусов и тому подобное. Этот подход определяется принципиальной позицией АГУ по практической реализации в Украине принципов Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.
Напоминаем, что 22 мая 2017 подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины в лице Председателя Ассоциации, Киевским городским головой Виталием Кличко и Правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью Раисой Панасюк.
Проект Постановления (скачать)
Источник: auc.org.ua
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