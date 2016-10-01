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За 5 месяцев плательщики Черниговщины направили на оборону страны более 93 миллионов гривен
- Сегодня, 16:38
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С начала текущего года для укрепления национальной армии плательщиками Черниговской области уплачено в госбюджет более 93 млн. Грн. военного сбора. Это существенно превышает прошлогодний показатель.
По аналогичный период прошлого года было собрано чуть больше 75 млн. гривен.
Об этом сообщают в управлении налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в
Черниговской области.
За май военного сбора поступило более 19 млн.грн., Что почти на
4 млн. Грн. больше фактических поступлений мая 2016.
В области насчитывается 7 тыс. Юридических лиц - налоговых агентов,
перечисляют военный сбор. Наибольший удельный вес поступлений сбора
обеспечивают налоговые агенты, состоящие на учете в Черниговской и
Прилуцкой ОГНИ.
ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что уплата военного сбора
обязательно в случае, когда возникает налоговое обязательство по налогу на
доходы физических лиц. Это следует помнить работодателям и другим налоговым
агентам, которых закон обязывает начислять и уплачивать соответствующие налоговые
платежи.
Отдел организации работы
ГУ ДФС в Черниговской области.
По аналогичный период прошлого года было собрано чуть больше 75 млн. гривен.
Об этом сообщают в управлении налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в
Черниговской области.
За май военного сбора поступило более 19 млн.грн., Что почти на
4 млн. Грн. больше фактических поступлений мая 2016.
В области насчитывается 7 тыс. Юридических лиц - налоговых агентов,
перечисляют военный сбор. Наибольший удельный вес поступлений сбора
обеспечивают налоговые агенты, состоящие на учете в Черниговской и
Прилуцкой ОГНИ.
ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что уплата военного сбора
обязательно в случае, когда возникает налоговое обязательство по налогу на
доходы физических лиц. Это следует помнить работодателям и другим налоговым
агентам, которых закон обязывает начислять и уплачивать соответствующие налоговые
платежи.
Отдел организации работы
ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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