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За 5 месяцев плательщики Черниговщины направили на оборону страны более 93 миллионов гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:38
  • Просмотров: 13
За 5 месяцев плательщики Черниговщины направили на оборону страны более 93 миллионов гривенС начала текущего года для укрепления национальной армии плательщиками Черниговской области уплачено в госбюджет более 93 млн. Грн. военного сбора. Это существенно превышает прошлогодний показатель.

По аналогичный период прошлого года было собрано чуть больше 75 млн. гривен.

Об этом сообщают в управлении налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в

Черниговской области.

За май военного сбора поступило более 19 млн.грн., Что почти на

4 млн. Грн. больше фактических поступлений мая 2016.

В области насчитывается 7 тыс. Юридических лиц - налоговых агентов,

перечисляют военный сбор. Наибольший удельный вес поступлений сбора

обеспечивают налоговые агенты, состоящие на учете в Черниговской и

Прилуцкой ОГНИ.

ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что уплата военного сбора

обязательно в случае, когда возникает налоговое обязательство по налогу на

доходы физических лиц. Это следует помнить работодателям и другим налоговым

агентам, которых закон обязывает начислять и уплачивать соответствующие налоговые

платежи.

Отдел организации работы

ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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