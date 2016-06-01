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Внесены изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных
- Сегодня, 17:02
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Вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 № 341 «О внесении изменений в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных», которым внесены изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1246 (с изменениями и дополнениями).
Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных приведены в
соответствие с положениями Закона Украины от 20.12.2016 № 1797-vии «О
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного
климата в Украине) ».
В частности, Порядком определен механизм внесения сведений, содержащихся в
налоговой накладной (далее - НН) или расчета корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой накладной (далее - РК), в Единый реестр
налоговых накладных (далее - ЕРНН) и процесс регистрации, остановки регистрации или
отказа в регистрации НН / РК в ЕРНН в соответствии с требованиями, определенными в статье 201
Налогового кодекса Украины.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных приведены в
соответствие с положениями Закона Украины от 20.12.2016 № 1797-vии «О
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного
климата в Украине) ».
В частности, Порядком определен механизм внесения сведений, содержащихся в
налоговой накладной (далее - НН) или расчета корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой накладной (далее - РК), в Единый реестр
налоговых накладных (далее - ЕРНН) и процесс регистрации, остановки регистрации или
отказа в регистрации НН / РК в ЕРНН в соответствии с требованиями, определенными в статье 201
Налогового кодекса Украины.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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