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Внесены изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
  • Просмотров: 14
Внесены изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладныхВступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 № 341 «О внесении изменений в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных», которым внесены изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1246 (с изменениями и дополнениями).

Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных приведены в

соответствие с положениями Закона Украины от 20.12.2016 № 1797-vии «О

внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного

климата в Украине) ».

В частности, Порядком определен механизм внесения сведений, содержащихся в

налоговой накладной (далее - НН) или расчета корректировки количественных и

стоимостных показателей к налоговой накладной (далее - РК), в Единый реестр

налоговых накладных (далее - ЕРНН) и процесс регистрации, остановки регистрации или

отказа в регистрации НН / РК в ЕРНН в соответствии с требованиями, определенными в статье 201

Налогового кодекса Украины.

Отдел организации работы ГУ ДФС

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Источник: 4ernigiv.info

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