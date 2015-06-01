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Вступил в законную силу приговор, которым участников организованной группы за преступление в сфере оборота наркотических средств приговорены к лишению свободы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:38
  • Просмотров: 18
Вступил в законную силу приговор, которым участников организованной группы за преступление в сфере оборота наркотических средств приговорены к лишению свободыАпелляционный суд Черниговской области согласился с позицией обвинителя и оставил без изменений приговор Новозаводского районного суда г.. Чернигова, которым осудил местных жителей за незаконное хранение, перевозка, изготовление с целью сбыта и незаконный сбыт наркотических средств, совершенные повторно организованной группой, и организацию и содержание мест для незаконного изготовления и употребления наркотических средств (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 317 УК Украины).

В судебном заседании установлено, что с января по март 2015 четыре человека, объединившись в единое преступная группировка, осуществляли противоправную деятельность по приобретению, изготовлению и сбыту наркотических средств (опия ацетилированного и экстракционного, каннабиса) на территории города Чернигова и в местах лишения свободы.

Прокурором в суде доказана роль каждого участника организованной группы, выполнение ими обусловленного порядка действий, направленного на достижение общей преступной цели, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.

Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу, которым злоумышленников приговорен к 11, 10 и 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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