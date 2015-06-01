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Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые обвиняются в мошенничестве через Интернет
- Сегодня, 18:37
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Под процессуальным руководством прокуроров отдела ювенальной юстиции прокуратуры области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые через Интернет реализовывали несуществующий товар.
Следствием установлено, что несовершеннолетние размещали на сайте «Olx.ua» и на вымышленных страницах пользователей в социальной сети «ВКонтакте» объявления о продаже товаров, которых не было в наличии с обязательным предоплатой на карточный счет. Девушки оказывали пострадавшим подробную характеристику о качестве товара, чем вводили в заблуждение и вызвали ложную уверенность в его приобретении. Перечисленные средства тратили на собственные нужды.
Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что несовершеннолетние размещали на сайте «Olx.ua» и на вымышленных страницах пользователей в социальной сети «ВКонтакте» объявления о продаже товаров, которых не было в наличии с обязательным предоплатой на карточный счет. Девушки оказывали пострадавшим подробную характеристику о качестве товара, чем вводили в заблуждение и вызвали ложную уверенность в его приобретении. Перечисленные средства тратили на собственные нужды.
Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: 4ernigiv.info
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