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Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые обвиняются в мошенничестве через Интернет

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:37
  • Просмотров: 10
Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые обвиняются в мошенничестве через ИнтернетПод процессуальным руководством прокуроров отдела ювенальной юстиции прокуратуры области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые через Интернет реализовывали несуществующий товар.

Следствием установлено, что несовершеннолетние размещали на сайте «Olx.ua» и на вымышленных страницах пользователей в социальной сети «ВКонтакте» объявления о продаже товаров, которых не было в наличии с обязательным предоплатой на карточный счет. Девушки оказывали пострадавшим подробную характеристику о качестве товара, чем вводили в заблуждение и вызвали ложную уверенность в его приобретении. Перечисленные средства тратили на собственные нужды.

Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) направлено в суд для рассмотрения по существу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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