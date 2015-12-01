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Атрошенко поставил «двойку» начальнику управления земельных ресурсов
- Вчера, 15:04
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Городской голова Чернигова неудовлетворительно оценил доклад руководителя управления земельных ресурсов Василия Дмитренко.
На сегодняшнем заседании городского совета, чиновник после прочтения доклада не смог ответить ни на один из уточняющих вопросов мэра.
Владислава Атрошенко интересовали конкретные цифры по задолженности черниговских предприятий по уплате налога на землю.
- Ви можете доповісти по-людські: яка динаміка боргів з початку року, скільки підприємств не платить, скільки ухиляється від укладення договорів, скільки у нас позовів в судах, - уточнил городской голова.
Василий Дмитренко смог назвать лишь текущую сумму долгов – 37,1 миллион гривен. По остальным пунктам – либо молчал, либо отвечал слишком расплывчато.
- Ви ж знали, що такі питання до вас будуть. Чому не підготвувалися? Сідайте, «два», - оценил доклад городской голова.
Владислав Атрошенко поручил подчиненному к следующему вторнику подготовить все цифры по этой теме.
На сегодняшнем заседании городского совета, чиновник после прочтения доклада не смог ответить ни на один из уточняющих вопросов мэра.
Владислава Атрошенко интересовали конкретные цифры по задолженности черниговских предприятий по уплате налога на землю.
- Ви можете доповісти по-людські: яка динаміка боргів з початку року, скільки підприємств не платить, скільки ухиляється від укладення договорів, скільки у нас позовів в судах, - уточнил городской голова.
Василий Дмитренко смог назвать лишь текущую сумму долгов – 37,1 миллион гривен. По остальным пунктам – либо молчал, либо отвечал слишком расплывчато.
- Ви ж знали, що такі питання до вас будуть. Чому не підготвувалися? Сідайте, «два», - оценил доклад городской голова.
Владислав Атрошенко поручил подчиненному к следующему вторнику подготовить все цифры по этой теме.
Источник: 0462.ua
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