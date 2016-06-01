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«Предпринимателю» из Черниговской области грозит суд за изготовление

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:01
  • Просмотров: 94
«Предпринимателю» из Черниговской области грозит суд за изготовление Прокуратура Черниговской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции в крупных размерах.

Следствием установлено, что в январе 2017 года жительница Нежина, будучи физическимлицом предпринимателем, с целью получения прибыли использовала складское помещение для создания цеха по фасовке пищевых продуктов неизвестного происхождения.

Под видом сливочного масла в расфасованном виде она реализовывала продукт населению и розничным распространителям. В результате таких действий было изготовлено и введено в незаконный оборот свыше 7,5 тысяч кг опасной продукции на общую сумму 820 тысяч грн.

Предпринимателю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 227 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств уголовного правонарушения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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