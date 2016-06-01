4ернігів.інфо » Стрічка новин » «Предпринимателю» из Черниговской области грозит суд за изготовление
«Предпринимателю» из Черниговской области грозит суд за изготовление
- Вчера, 15:01
- Просмотров: 94
Прокуратура Черниговской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции в крупных размерах.
Следствием установлено, что в январе 2017 года жительница Нежина, будучи физическимлицом предпринимателем, с целью получения прибыли использовала складское помещение для создания цеха по фасовке пищевых продуктов неизвестного происхождения.
Под видом сливочного масла в расфасованном виде она реализовывала продукт населению и розничным распространителям. В результате таких действий было изготовлено и введено в незаконный оборот свыше 7,5 тысяч кг опасной продукции на общую сумму 820 тысяч грн.
Предпринимателю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 227 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств уголовного правонарушения.
Следствием установлено, что в январе 2017 года жительница Нежина, будучи физическимлицом предпринимателем, с целью получения прибыли использовала складское помещение для создания цеха по фасовке пищевых продуктов неизвестного происхождения.
Под видом сливочного масла в расфасованном виде она реализовывала продукт населению и розничным распространителям. В результате таких действий было изготовлено и введено в незаконный оборот свыше 7,5 тысяч кг опасной продукции на общую сумму 820 тысяч грн.
Предпринимателю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 227 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств уголовного правонарушения.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Полиция сообщила о подозрении предпринимателю,которая «наварила» на ремонт ...
В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого Бахмачским отделом полиции по
Ичнянца будут судить за азартный бизнес
Прилуцкой местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве,
Черниговскому полицейскому вменяют "служебную подделку"
Следственным отделом прокуратуры Черниговской области сообщено о подозрении полицейскому в
На Черниговщине сообщено о подозрении леснику, который нанес убытков лесно ...
В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого Менским отделом полиции по
Прокуратура следит за ходом следствия по выпуску на рынок некачественных мо ...
Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту
Прокуратура предупредила полицейских о подозрении в получении неправомерной ...
,Следственными отделом прокуратуры области сообщено о подозрении двум работникам полиции в
Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную Проезд в маршрутках в Чернигове подорожает со следующего пон... Ужасное ДТП на трассе Киев-Чернигов: опубликовали видео с ме...
Добавить комментарий!