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Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:35
  • Просмотров: 96
Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены Со вчерашнего дня, 7 августа, в Чернигове выросла стоимость проезда в автобусах. Теперь пассажитры платят 4,5 гривны вместо четырех. Но улучшений не заметили.

Жители Чернигова массово жалуются на то, какой транспорт перевозчики выпускают на маршрут.

Особенно ярко проблемы проявились после дождливого понедельника.

При этом чиновники заверили, что предпрниматели выполнили условия Меморандума и заслужили повышение стоимости.

Вот что по этому поводу думают пассажиры:









Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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