Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены

Жители Чернигова массово жалуются на то, какой транспорт перевозчики выпускают на маршрут.Особенно ярко проблемы проявились после дождливого понедельника.При этом чиновники заверили, что предпрниматели выполнили условия Меморандума и заслужили повышение стоимости.Вот что по этому поводу думают пассажиры: