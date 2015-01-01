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Проезд подорожал, а «скотовозки» - те же. Черниговцы возмущены
- Вчера, 15:35
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Со вчерашнего дня, 7 августа, в Чернигове выросла стоимость проезда в автобусах. Теперь пассажитры платят 4,5 гривны вместо четырех. Но улучшений не заметили.
Жители Чернигова массово жалуются на то, какой транспорт перевозчики выпускают на маршрут.
Особенно ярко проблемы проявились после дождливого понедельника.
При этом чиновники заверили, что предпрниматели выполнили условия Меморандума и заслужили повышение стоимости.
Вот что по этому поводу думают пассажиры:
Жители Чернигова массово жалуются на то, какой транспорт перевозчики выпускают на маршрут.
Особенно ярко проблемы проявились после дождливого понедельника.
При этом чиновники заверили, что предпрниматели выполнили условия Меморандума и заслужили повышение стоимости.
Вот что по этому поводу думают пассажиры:
Источник: 0462.ua
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