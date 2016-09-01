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Патрульные за выходные обнаружили 7 черниговцев "под кайфом"
- Вчера, 16:01
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В субботу, 5 августа, около трех ночи на улице Циолковского экипаж патрульной полиции остановил автомобиль "ВАЗ-21013" за нарушение правил дорожного движения - машина двигалась с неработающими световыми устройствами.
Во время общения с водителем у правоохранителей возникло подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. На это указывали характерные внешние признаки. Один из полицейских заметил, как у водителя из кармана торчит предмет, похожий на шприц.
Осмотрев салон автомобиля, полицейские обнаружили там полиэтиленовые пакетики с измельченным веществом растительного происхождения и порошкообразным веществом белого цвета. На место вызвали следственно-оперативную группу.
В эти выходные патрульные обнаружили восемь человек (из них одна была несовершеннолетней), которые употребляли наркотические вещества или имели их при себе.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Во время общения с водителем у правоохранителей возникло подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. На это указывали характерные внешние признаки. Один из полицейских заметил, как у водителя из кармана торчит предмет, похожий на шприц.
Осмотрев салон автомобиля, полицейские обнаружили там полиэтиленовые пакетики с измельченным веществом растительного происхождения и порошкообразным веществом белого цвета. На место вызвали следственно-оперативную группу.
В эти выходные патрульные обнаружили восемь человек (из них одна была несовершеннолетней), которые употребляли наркотические вещества или имели их при себе.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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