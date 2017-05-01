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На улице Кирпоноса перекрыли движение
- Вчера, 16:02
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Утром, 19 июля, в центре Чернигова за ремонтных работ перекрыто движение на участке по улице Кирпоноса в районе местной прокуратуры.
Как сообщили Garmata.tv в информационной службе КП «Чернигиводоканал», сейчас предприятие проводит работы по замене двух канализационных колодцев.
Старые были установлены еще в 1938 году и не отвечали современным техническим требованиям.
Также специалисты «Черниговводоканала» вызвали представителей ТЭЦ, чтобы они проверили исправность теплотрассы. Напомним, что из-за подмывания грунта на том месте, где сейчас ведутся работы, провалился асфальт.
В коммунальном предприятии планируют завершить основные работы завтра и открыть движение по улице. Асфальтирование участка состоится на следующей неделе.
Как сообщили Garmata.tv в информационной службе КП «Чернигиводоканал», сейчас предприятие проводит работы по замене двух канализационных колодцев.
Старые были установлены еще в 1938 году и не отвечали современным техническим требованиям.
Также специалисты «Черниговводоканала» вызвали представителей ТЭЦ, чтобы они проверили исправность теплотрассы. Напомним, что из-за подмывания грунта на том месте, где сейчас ведутся работы, провалился асфальт.
В коммунальном предприятии планируют завершить основные работы завтра и открыть движение по улице. Асфальтирование участка состоится на следующей неделе.
Источник: garmata.tv
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