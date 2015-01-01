На Черниговщине прекращена деятельность незаконной АЗС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Черниговской области остановили

работу АЗС, где осуществляли незаконную торговлю горюче-смазочными

материалами.

В рамках проведения операции «Акциз - 2017» установлено, что на территории

области на одной из АЗС, принадлежащей предприятию, зарегистрированному в Киеве,

осуществляется розничная реализация ГСМ без получения необходимых разрешительных

документов.

По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное

хранения 8 тыс. литров дизельного топлива, 5 тыс. литров бензина и оборудование,

которое использовалось для хранения и реализации ГСМ. Всего изъято ТМЦ

на общую сумму 500 тыс. грн.

В отношении директора компании - владельца АЗС составлен административный

протокол по ч. 2 ст. 164 КУоАП.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.