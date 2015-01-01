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На Черниговщине прекращена деятельность незаконной АЗС
- Вчера, 16:31
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Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Черниговской области остановили
работу АЗС, где осуществляли незаконную торговлю горюче-смазочными
материалами.
В рамках проведения операции «Акциз - 2017» установлено, что на территории
области на одной из АЗС, принадлежащей предприятию, зарегистрированному в Киеве,
осуществляется розничная реализация ГСМ без получения необходимых разрешительных
документов.
По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное
хранения 8 тыс. литров дизельного топлива, 5 тыс. литров бензина и оборудование,
которое использовалось для хранения и реализации ГСМ. Всего изъято ТМЦ
на общую сумму 500 тыс. грн.
В отношении директора компании - владельца АЗС составлен административный
протокол по ч. 2 ст. 164 КУоАП.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
работу АЗС, где осуществляли незаконную торговлю горюче-смазочными
материалами.
В рамках проведения операции «Акциз - 2017» установлено, что на территории
области на одной из АЗС, принадлежащей предприятию, зарегистрированному в Киеве,
осуществляется розничная реализация ГСМ без получения необходимых разрешительных
документов.
По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное
хранения 8 тыс. литров дизельного топлива, 5 тыс. литров бензина и оборудование,
которое использовалось для хранения и реализации ГСМ. Всего изъято ТМЦ
на общую сумму 500 тыс. грн.
В отношении директора компании - владельца АЗС составлен административный
протокол по ч. 2 ст. 164 КУоАП.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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