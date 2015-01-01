Нарушителям правил оборота подакцизных товаров с начала года начислено более 642 тысяч гривен штрафных финансовых санкций

Управлением контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ДФС

в Черниговской области за 7 месяцев текущего года выдано 3161 лицензии на право

розничной торговли. В том числе на право розничной торговли алкогольными напитками

выдано 1854 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями - 1307.

Кроме того, подразделением в январе - июле 2017року проведено 56 фактических

проверок, в ходе которых установлено 53 факта нарушения требований Закона Украины «О государственном

регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового,

алкогольных напитков и табачных изделий ». Из них 32 - факты розничной торговли

алкогольными напитками по ценам ниже установленных минимальных (штрафная

финансовая санкция за данное нарушение от 10 тыс. грн.)

4 - торговли алкогольными напитками маркированными поддельными марками

акцизного налога (штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. грн.)

10 - торговли алкогольными напитками или табачными изделиями без наличия

соответствующих лицензий (штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. грн.)

2 - розничной торговли алкогольными напитками на разлив для потребления на месте,

субъектами хозяйствования, которые не имеют статуса общественного питания,

ресторанного хозяйства (штрафная финансовая санкция за данное нарушение 6,8 тыс.

грн.)

3 - хранение алкогольных напитков в местах не внесенных в Единый реестр

(Штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. Грн.)

2 - розничной торговли алкогольными напитками через ЭККА не указанные в лицензии

(Штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 10 тыс. Грн.)

Общая сумма начисленных штрафных финансовых санкций с начала года

составляет более 642 тыс. гривен.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.

