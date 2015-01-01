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Нарушителям правил оборота подакцизных товаров с начала года начислено более 642 тысяч гривен штрафных финансовых санкций
- Вчера, 16:35
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Управлением контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ДФС
в Черниговской области за 7 месяцев текущего года выдано 3161 лицензии на право
розничной торговли. В том числе на право розничной торговли алкогольными напитками
выдано 1854 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями - 1307.
Кроме того, подразделением в январе - июле 2017року проведено 56 фактических
проверок, в ходе которых установлено 53 факта нарушения требований Закона Украины «О государственном
регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового,
алкогольных напитков и табачных изделий ». Из них 32 - факты розничной торговли
алкогольными напитками по ценам ниже установленных минимальных (штрафная
финансовая санкция за данное нарушение от 10 тыс. грн.)
4 - торговли алкогольными напитками маркированными поддельными марками
акцизного налога (штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. грн.)
10 - торговли алкогольными напитками или табачными изделиями без наличия
соответствующих лицензий (штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. грн.)
2 - розничной торговли алкогольными напитками на разлив для потребления на месте,
субъектами хозяйствования, которые не имеют статуса общественного питания,
ресторанного хозяйства (штрафная финансовая санкция за данное нарушение 6,8 тыс.
грн.)
3 - хранение алкогольных напитков в местах не внесенных в Единый реестр
(Штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. Грн.)
2 - розничной торговли алкогольными напитками через ЭККА не указанные в лицензии
(Штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 10 тыс. Грн.)
Общая сумма начисленных штрафных финансовых санкций с начала года
составляет более 642 тыс. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
в Черниговской области за 7 месяцев текущего года выдано 3161 лицензии на право
розничной торговли. В том числе на право розничной торговли алкогольными напитками
выдано 1854 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями - 1307.
Кроме того, подразделением в январе - июле 2017року проведено 56 фактических
проверок, в ходе которых установлено 53 факта нарушения требований Закона Украины «О государственном
регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового,
алкогольных напитков и табачных изделий ». Из них 32 - факты розничной торговли
алкогольными напитками по ценам ниже установленных минимальных (штрафная
финансовая санкция за данное нарушение от 10 тыс. грн.)
4 - торговли алкогольными напитками маркированными поддельными марками
акцизного налога (штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. грн.)
10 - торговли алкогольными напитками или табачными изделиями без наличия
соответствующих лицензий (штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. грн.)
2 - розничной торговли алкогольными напитками на разлив для потребления на месте,
субъектами хозяйствования, которые не имеют статуса общественного питания,
ресторанного хозяйства (штрафная финансовая санкция за данное нарушение 6,8 тыс.
грн.)
3 - хранение алкогольных напитков в местах не внесенных в Единый реестр
(Штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 17 тыс. Грн.)
2 - розничной торговли алкогольными напитками через ЭККА не указанные в лицензии
(Штрафная финансовая санкция за данное нарушение от 10 тыс. Грн.)
Общая сумма начисленных штрафных финансовых санкций с начала года
составляет более 642 тыс. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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